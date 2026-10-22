Fălticenenii sunt invitați să dezbată public modificarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare

Primăria Municipiului Fălticeni organizează vineri, 23 octombrie 2026, o întâlnire de dezbatere publică având ca temă un proiect de hotărâre referitor la ajustarea tarifelor pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare. Evenimentul este programat să înceapă la ora 9:00 și se va desfășura în sala de evenimente a Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu”, situată pe strada Republicii, nr. 14.

Proiectul supus dezbaterii vizează acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Fălticeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava. Acesta va trebui să voteze proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor practicate de asocierea SC DIASIL SERVICE SRL și SC RITMIC COM SRL, prin lider SC DIASIL SERVICE SRL.

Măsura are în vedere și încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 282/2656/05.09.2024, care reglementează delegarea gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar din județul Suceava, pentru Zona Gura Humorului – Fălticeni (LOT 3).

Organizarea dezbaterii publice a fost solicitată de Grupul de Acțiune în Politici Publice și Drepturile Omului, prin adresa nr. 32208 din 14 octombrie 2026.

Cetățenii pot interveni cu propuneri și recomandări

Potrivit organizatorilor, întâlnirea va cuprinde prezentarea proiectului de act normativ și a motivelor care au stat la baza elaborării acestuia, urmată de intervențiile verbale ale cetățenilor interesați. Participanții vor putea formula propuneri de modificare a proiectului, iar recomandările transmise în scris vor fi, de asemenea, colectate.

Persoanele care doresc să ia cuvântul vor avea la dispoziție câte 10 minute pentru prezentarea punctelor de vedere. Acestea sunt rugate să se înscrie în prealabil prin formularul online disponibil pe site-ul Primăriei Fălticeni, la adresa https://www.falticeni.ro/formular-on-line-de-inscriere-la-dezbaterea-publica/, sau direct la funcționarul desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003, la biroul din incinta Muzeului Apelor „Mihai Băcescu”.

La întâlnire sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, ai societăților comerciale, ai instituțiilor publice, precum și reprezentanți ai presei.

Documentația aferentă dezbaterii, care cuprinde referatul de aprobare al inițiatorilor și anexele acestuia, poate fi consultată pe pagina de internet a instituției sau la sediul Primăriei Municipiului Fălticeni, din strada Mihai Eminescu, nr. 2, corpul B al Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, prin solicitare adresată ofițerului de serviciu. De asemenea, proiectul de act normativ poate fi obținut în copie, în baza unei cereri depuse la registratura instituției.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0748 219 199 sau prin e-mail, la adresa falticeni@falticeni.ro.