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Fălticeneanul Răzvan Ciobanu s-a întors victorios de la Campionatul Național de Box U23

Fălticeneanul Răzvan Ciobanu s-a întors victorios de la Campionatul Național de Box U23
Fălticeneanul Răzvan Ciobanu s-a întors victorios de la Campionatul Național de Box U23

Municipiul Constanța a găzuit zilele trecute Campionatul Național de Box U23. Printre laureații întrecerii s-a numărat și fălticeneanul Răzvan Ciobanu, care a concurat la categoria 90 de kilograme. Pugilistul pregătit de Vasile Nistor la clubul Șomuz a avut un parcurs excelent, izbutind să își treacă în palmares un nou titlu de campion al României.

În meciul care a decis câștigătorul medaliei de aur, Răzvan Ciobanu l-a învins la decizie, cu 3-2, pe Matei Nastasiuc de la CSM Constanța, care este fost campion european de juniori.

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