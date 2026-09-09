Fălticeneanul Constantin Schumacher a readus-o pe adversara de sâmbătă a Cetății în Liga a II-a după 9 ani de absență

Cetatea va primi pe Areni, sâmbătă, 12 septembrie, cu începere de la ora 11.00, vizita formației SCM Râmnicu Vâlcea, care este tot o nou-promovată, ca și gruparea suceveană. Cele două adversare sunt vecine de clasament, ocupă pozițiile 10 și 11 în ierarhia eșalonului secund, cu linii de clasament aproape identice. Ambele echipe au înregistrat câte două victorii, două înfrângeri și două rezultate de egalitate în cele șase runde scurse din actualul sezon, echilibrul continuând și în ceea ce privește golaverajul: 9-9, Cetatea, și 7-7, SCM.

Antrenorul formației vizitatoare este fălticeneanul Constantin Schumacher, care a reușit să readucă echipa vâlceană în eșalonul secund după nouă ani de absență și speră acum să construiască un proiect stabil.

„Sper ca această echipă să se mențină în eșalonul secund, are condiții bune pentru această ligă. Cel mai important este că la noi se dau banii la timp, avem o bază de antrenament bună, condiții sunt ok. Asta contează când aduci jucători din altă parte. Nu avem salarii mari, dar sunt normale pentru liga secundă și oferim și două mese pe zi.

E greu dacă nu ai stabilitate financiară. Contează că salariile vin la timp. Dacă ai și salariu mic și nici nu îl primești, ajungi la memorii și la alte probleme. La Mioveni am luat un salariu în iunie și apoi nimic până în martie. E greu să lucrezi în sistemul ăsta și să îți atingi obiectivul”, a declarat Constantin Schumacher pentru sptfm.ro.