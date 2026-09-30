Fălticeneanul Adrian Aciobăniței a semnat cu vicecampioana Franței

Fălticeneanul Adrian Aciobăniței, unul dintre cei mai apreciați voleibaliști din țara noastră, va reveni în campionatul Franței, acolo unde a mai evoluat între anii 2019 și 2023.

Acest transfer la vicecampioana Franței, Alterna Stade Poitevin, s-a produs în urma evoluției bune pe care voleibalistul în vârstă de 29 de ani a avut-o recent, la Campionatul European, acolo unde reprezentativa României a încheiat pe locul al optulea.

Aciobăniței are în palmares un titlu de campion al Franței în 2021, cu Cannes, Cupa și Supercupa Franței cu Chaumont, dar și Cupa și Supercupa Germaniei, în tricoul celor de la VfB Friedrichshafen. A mai evoluat în campionatele din Polonia și Turcia, iar primii patru ani ai junioratului i-a petrecut la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane” Fălticeni, sub îndrumarea profesorului Ionel Ciocan.