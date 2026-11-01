Alte sporturi

Fălticeneanca Daria Silișteanu a adus prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret

Fălticeneanca Daria Silișteanu a adus prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret
Fălticeneanca Daria Silișteanu a adus prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret

Fălticeneanca Daria Silișteanu a adus prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret care se defășoară la Dakar, în Senegal.

Înotătoarea în vârstă de 17 ani s-a clasat pe locul secund în finala probei de 100 metri fluture. Cursa a fost câștigată de Serafima Fokina (Rusia), medalia de bronz intrând în posesia Anei Julia Aguiar Amaral (Brazilia).

Daria Silișteanu, care a purtat drapelul României la ceremonia de deschidere, va mai concura la Jocurile Olimpice de Tineret în probele de 50 și 100 metri spate.

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