Fălticeneanca Daria Silișteanu a adus prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret care se defășoară la Dakar, în Senegal.

Înotătoarea în vârstă de 17 ani s-a clasat pe locul secund în finala probei de 100 metri fluture. Cursa a fost câștigată de Serafima Fokina (Rusia), medalia de bronz intrând în posesia Anei Julia Aguiar Amaral (Brazilia).

Daria Silișteanu, care a purtat drapelul României la ceremonia de deschidere, va mai concura la Jocurile Olimpice de Tineret în probele de 50 și 100 metri spate.