Extremist de centru

Această sintagmă autoironică i-a aparținut lui Radu Cosașu și poate nici nu s-ar cădea să o invoc acum, în contextul celor întâmplate la echipa națională. Și totuși… După schimbările făcute la pauză de Gică Hagi, aveam în teren cinci fundași centrali, trei mijlocași centrali și două vârfuri! Practic oricine juca în bandă era non-calificat, era un ”extremist” provenit din centru. Am evitat cuvântul necalificat, că totuși nu e vorba de alt sport, orice fotbalist mai joacă mingi în tușă pe parcursul unui meci, chiar dacă el acoperă altă zonă, că așa îl duce faza. Să îl disloci însă pe parcursul întregului meci înseamnă improvizație. Care uneori merge, funcționează. Dar când se întâmplă astfel cu toate posturile din bandă, cum se cheamă? Nu am un cuvânt pentru asta. Situația de mai sus a durat teoretic jumătate de repriză, până la schimbările din minutul 67, când cel puțin unul dintre Moruțan și Matei de la Craiova putea juca aripă. În prima repriză îl avusesem pe Mihăilă, dar niciun fundaș lateral. De ce ai alinia patru fundași centrali? Pentru talie, ar putea fi un răspuns, ca să nu luăm goluri cu capul. Păi uite că trei goluri din patru încasate cu Bosnia au fost din lovituri de cap! Și nu e treabă asta cu concentrarea de băieți înalți, cât timp nu ai oameni specializați care să oprească centrările, câteva își ating statistic ținta. O pot confirma și englezii, care au fost eliminați la Mondiale după reluarea cu capul a lui Lautaro Martinez, jucător de 1,75 metri, încadrat de fundași de peste 1,90 metri. Trebuie să retractez și aprecierea pentru actualul Burcă, rămăsesem cu imaginea celui de dinainte să se refugieze în fotbalul de nișă. Și nici Ionuț Radu nu e chiar scund, numai că așa lasă impresia.

Dar peste toate, selecționerul Hagi… El chiar a împărțit jucătorii în două cete, astfel că gluma din articolul precedent a devenit realitate. Dar de ce ai face așa ceva, dacă nu faci experimente de divertisment în jocul FIFA?! După ce că abia aveam și noi câțiva mai răsăriți, i-am separat și pe-ăștia. Doar două victorii ne mai spală, mai crede cineva?