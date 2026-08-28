Extinderea serviciilor ACET pe Moara și Șcheia, „o mare provocare”

Furnizarea serviciilor de apă-canalizare pentru zeci de mii de suceveni, locuitori ai comunelor Moara și Șcheia, care au cunoscut o puternică dezvoltare și datorită apropierii de municipiul Suceava, va fi preluată integral de către operatorul regional ACET.

Prima ”preluare” integrală, a comunei Moara, va avea loc în lunile septembrie-octombrie, pentru asta fiind necesară parcurgerea unor etape finale, precum branșarea consumatorilor de pe vechile conducte la noua rețea de apă și canalizare.

În privința comunei Șcheia, anul acesta se face un pas important prin preluarea furnizării la Mihoveni, după care, pentru anul viitor se preconizează finalizarea și punerea în funcțiune a rețelelor de apă-canalizare din localitățile Sf. Ilie și Șcheia.

”Preluarea furnizării serviciilor de apă-canalizare în Moara și Șcheia reprezintă o mare provocare. Una e să preiei o localitate mică, în care ai câteva sute de consumatori, alta e să te ocupi de zeci de mii de consumatori, răspândiți pe o suprafață destul de mare. Situația devine mult mai complexă și cu mai multe probleme care trebuie depășite… Dar o luăm pas cu pas, să ducem operațiunile la bun sfârșit”, a spus noul director al ACET Suceava, Lorand Ercse.

Branșarea la noua rețea de apă-canalizare, urgentă la Moara

Până la 30 octombrie 2026 locuitorii din Moara trebuie să se branșeze la noua rețea de apă și canalizare.

De la 1 noiembrie, vechea rețea va fi oprită, iar imobilele care nu sunt conectate la noua conductă nu vor mai avea acces la serviciile publice de apă și canalizare.

Noua rețea de apă-canalizare din Moara o va înlocui pe cea existentă, veche, subdimensionată și afectată de numeroase avarii.

Procedurile de predare-primire între administrația locală și ACET urmează să fie finalizate curând.

”Imobilele care nu vor fi branșate la noua conductă până la termenul stabilit, 1 noiembrie, nu vor mai putea beneficia de serviciul public de alimentare cu apă și canalizare”, atenționează primarul comunei Moara, Eduard Ferdinand Dziminschi.

Proiectul de extindere și îmbunătățire a serviciului de alimentare cu apă, care include și uriașul campus USV de la Moara, cu cămine studențești și alte funcționalități, dar și cel care vizează Șcheia și Sf. Ilie au fost realizate majoritar cu fonduri europene, prin cele mai ample finanțări atrase în județul Suceava, un important rol avându-l Consiliul Județean.