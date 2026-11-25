COMUNICAT DE PRESĂ

Noiembrie 2026

„Extinderea pe verticală (mansardare) și dotare a clădirii Școlii Gimnaziale Miron Costin și adaptarea sistemului de educație la evoluția tehnologică”, cod SMIS 320079

Beneficiar:

UAT Municipiul Suceava

Obiectivele și Rezultate:

Municipiul Suceava a implementat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea P6 Nord-Est – O regiune educată, Obiectiv specific – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, proiectul „Extinderea pe verticală (mansardare) și dotare a clădirii Școlii Gimnaziale Miron Costin și adaptarea sistemului de educație la evoluția tehnologică”, cod SMIS 320079.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea infrastructurii educaționale prin crearea de noi spații necesare derulării activității educaționale în cadrul Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Suceava, respectiv suplimentarea spațiilor destinate învățământului, insuficiente în cadrul clădirii existente, în vederea asigurării unei funcționări bazate pe crearea unui confort sporit pentru utilizatori și optimizarea spațiilor în raport cu programul școlar zilnic.

Obiective specifice realizate:

Extinderea pe verticală (mansardare) a clădirii Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Suceava din Municipiul Suceava.

Creșterea calității și atractivității procesului de educație în cadrul Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Suceava prin digitalizarea și echiparea infrastructurii școlare cu dotări și echipamente didactice și tehnologice moderne în vederea adaptării acesteia la cerințele educației contemporane.

Realizarea de măsuri de desegregare la nivelul unității de învățământ în vederea extinderea principiului educației incluzive prin asigurarea accesului elevilor aparținând grupurilor vulnerabile la învățământul de masă.

Rezultatele proiectului:

În urma implementării investiției au fost obținute următoarele rezultate:

O investiție unitară care aduce clădirea în parametrii optimi de funcționare și utilizare, rezultând o exploatare durabilă cu costuri reduse;

O îmbunătățire și o corelare a finisajelor interioare și exterioare care creează un climat optim pentru desfășurarea activităților;

O creștere a performanței energetice a clădirii prin anvelopa nouă la partea superioară;

Suplimentarea spațiilor pentru desfășurarea activităților cu un nivel în plus.

Impactul investiției:

Prin implementarea proiectului, UAT Municipiul Suceava beneficiază de o infrastructură educațională sustenabilă, prietenoasă cu mediul și adaptată nevoilor și cerințelor educaționale actuale. Investiția urmărește eliminarea sau reducerea învățământului în schimburi, optimizarea efectivelor de elevi și crearea de spații de învățare moderne. Având în vedere scopul și obiectivele proiectului, cei mai importanți beneficiari direcți sunt elevii din cadrul Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Suceava, care au la dispoziție o infrastructură modernă și atractivă în contextul societății actuale, prietenoasă cu mediul și eficientă energetic, adaptată cerințelor educaționale actuale în vederea formării de viitori profesioniști.

Data de semnare a contractului: 25.06.2024

Perioada de implementare a proiectului: 25.06.2024 – 25.01.2027

Valoare totală a contractului de finanțare este de 9.454.026,30 RON cu TVA, din care:

Valoarea totală eligibilă: 7.197.203,31 RON

Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor FEDR/FSE+/FC/FTJ: 4.678.182,15 RON (65%);

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 2.375.077,07 RON (33%);

Contribuție proprie la cheltuielile eligibile: 143.944,09 RON (2%).

Valoarea totală neeligibilă: 2.256.822,99 RON

Manager de proiect și date de contact:

Florentin DAN DURA

Director executiv

Direcția Proiecte Europene

Tel: 0230/212.696 int. 117

Fax: 0230/520.593

Email: proiecte.europene@primariasv.ro