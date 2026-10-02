Câmpulung Moldovenesc găzduiește duminică, 4 octombrie 2026, două evenimente dedicate tradițiilor, ocupațiilor și meșteșugurilor specifice zonei de munte. „Târgul Lăptarilor” și Festivalul „Drumul Lemnului” se vor desfășura începând cu ora 11:00, la Complexul BTT, reunind producători locali, crescători de animale, meșteri populari și artiști din Bucovina.

Manifestările sunt organizate de Primăria și Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică „Rarăul”, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”.

„Târgul Lăptarilor” va aduce în prim-plan ocupațiile tradiționale ale comunităților din zona montană, activitatea crescătorilor de animale și a producătorilor și procesatorilor de lapte. Vizitatorii vor putea vedea expoziții de bovine, ovine, caprine și cabaline, vor putea degusta produse de stână și vor asista la festivitatea de premiere a participanților.

La rândul său, Festivalul „Drumul Lemnului” pune în valoare una dintre ocupațiile care au avut un rol important în dezvoltarea economică și culturală a Bucovinei: prelucrarea lemnului. Programul va include o expoziție de utilaje pentru prelucrarea lemnului, dar și demonstrații și expoziții realizate de meșteri populari.

Expoziție de utilaje, producători locali, meșteri populari și spectacole folclorice, la Câmpulung Moldovenesc

Un loc important în cadrul manifestării îl vor avea meșteșugurile tradiționale. Meșteri populari din județul Suceava vor prezenta publicului creații și tehnici păstrate și transmise de-a lungul generațiilor. Cei interesați vor putea descoperi îndeaproape prelucrarea lemnului, împletiturile din nuiele, încondeierea ouălor, prelucrarea pieilor și a osului, opincăritul, confecționarea măștilor populare și cusăturile tradiționale. Portul popular va completa această incursiune în universul tradițional bucovinean.

Întâlnirea cu meșterii populari va reprezenta, totodată, o ocazie pentru vizitatori de a afla poveștile oamenilor care păstrează vii aceste îndeletniciri și de a vedea modul în care tradițiile continuă să fie valorificate în prezent.

Expoziție de utilaje, producători locali, meșteri populari și spectacole folclorice, la Câmpulung Moldovenesc

Spectacol folcloric pe scena evenimentului

Deschiderea oficială este programată la ora 11:00, iar de la ora 12:00 va începe programul artistic. Pe scenă vor urca Grupul folcloric „Floare de Colț” din Câmpulung Moldovenesc, Sebastian Popa, Alexandra Hauca și Teodora Istrate, Ansamblul Folcloric „Bujorul de Munte” din Cârlibaba, Gabriela Mândrilă, Grupul folcloric „La Fereastra Dorului” din Câmpulung Moldovenesc, Daria Maftean, Iustina Horga și Grupul folcloric „Cununa Bucovinei”, Geta Zbranca, Grupul vocal-instrumental „Piatra Șoimului” din Câmpulung Moldovenesc, precum și Cătălin Maximuc, Liliana Coca și Nicoleta Hafiuc.

Un moment important al zilei va începe la ora 15:05, când scena va fi preluată de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava. Artiștii vor prezenta un spectacol de cântec și joc popular inspirat din bogăția și diversitatea folclorului bucovinean. Programul artistic va continua cu Angelica Flutur, Daiana Ivașcu și Ansamblul Folcloric „Arcanul” din Fundu Moldovei.

Expoziție de utilaje, producători locali, meșteri populari și spectacole folclorice, la Câmpulung Moldovenesc

Pe parcursul manifestării, publicul va putea vizita și o expoziție de artă culinară tradițională din Bucovina, dedicată preparatelor și gusturilor specifice zonei. Programul mai include vizitarea și bonitarea standurilor, precum și plimbări cu cai și atelaje.

Prin organizarea celor două manifestări, autoritățile locale și partenerii își propun să promoveze ocupațiile tradiționale din zona de munte, să sprijine producătorii locali și fermele agricole de familie și să contribuie la valorificarea meșteșugurilor, produselor și tradițiilor bucovinene.

Organizatorii anunță că „Târgul Lăptarilor” și Festivalul „Drumul Lemnului” sunt un bun prilej de întâlnire între tradiție, comunitate și promovarea patrimoniului cultural și turistic al Câmpulungului Moldovenesc și al Bucovinei.

Expoziție de utilaje, producători locali, meșteri populari și spectacole folclorice, la Câmpulung Moldovenesc