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Expoziție de mașini istorice în Parcul Ariniș din Gura Humorului, la Retro Parada Toamnei 2026

Retro Parada Toamnei va avea loc la finalul acestei săptămâni în parcul Ariniș din Gura Humorului
Retro Parada Toamnei va avea loc la finalul acestei săptămâni în parcul Ariniș din Gura Humorului

Gura Humorului va găzdui, la sfârșitul acestei săptămâni, o nouă ediție a evenimentului Retro Parada Toamnei, dedicat automobilelor istorice și pasionaților de vehicule de colecție. Expoziția va avea loc duminică, 27 septembrie 2026, între orele 10:00 și 15:00, în Parcul Ariniș.

Mașinile de colecție vor fi expuse în zona Hanului Ariniș, unde publicul va putea admira automobile istorice aparținând membrilor Retromobil Club România. Organizatorii estimează că la ediția din acest an vor participa aproximativ 100 de vehicule.

Evenimentul este organizat de Retromobil Club România – Filiala Suceava, în parteneriat cu Best Western Hotels & Resorts, Grawe, Forest Coaster, Roata Panoramică Gura Humorului, Aldi Hotel & Restaurant și Car Reset.

La parada din acest an sunt așteptați membri ai Retromobil Club România din județele Suceava, Botoșani, Vaslui, Bacău, Iași și Neamț, care vor prezenta o selecție extrem de diversă de automobile istorice.

Accesul este gratuit, atât pentru public, cât și pentru proprietarii de autoturisme care doresc să participe cu vehiculele lor.

Înscrierile pentru proprietarii de mașini se realizează prin intermediul site-ului oficial al Retromobil Club România.

Expoziție de mașini istorice în Parcul Ariniș din Gura Humorului, la Retro Parada Toamnei 2026
Expoziție de mașini istorice în Parcul Ariniș din Gura Humorului, la Retro Parada Toamnei 2026
Expoziție de mașini istorice în Parcul Ariniș din Gura Humorului, la Retro Parada Toamnei 2026
Expoziție de mașini istorice în Parcul Ariniș din Gura Humorului, la Retro Parada Toamnei 2026
Expoziție de mașini istorice în Parcul Ariniș din Gura Humorului, la Retro Parada Toamnei 2026
Expoziție de mașini istorice în Parcul Ariniș din Gura Humorului, la Retro Parada Toamnei 2026
Expoziție de mașini istorice în Parcul Ariniș din Gura Humorului, la Retro Parada Toamnei 2026
Expoziție de mașini istorice în Parcul Ariniș din Gura Humorului, la Retro Parada Toamnei 2026
Retro Parada Toamnei va avea loc la finalul acestei săptămâni în parcul Ariniș din Gura Humorului
Retro Parada Toamnei va avea loc la finalul acestei săptămâni în parcul Ariniș din Gura Humorului

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