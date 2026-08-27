Evenimente

Expoziție de cai la Botoșana, o sărbătoare a tradiției, pasiunii și frumuseții cabaline

Expoziție de cai la Botoșana, o sărbătoare a tradiției, pasiunii și frumuseții cabaline
Expoziție de cai la Botoșana, o sărbătoare a tradiției, pasiunii și frumuseții cabaline

Posesorii, crescătorii și toți iubitorii de cai sunt invitați duminică, 30 august 2026, în localitatea Botoșana, unde va avea loc un eveniment special ce va include o expoziție și un târg de cai.

Acțiunea se va desfășura în intervalul 09:00-18:00 și promite o zi plină de frumusețe, tradiție, schimburi de experiență și întâlniri între oameni care împărtășesc aceeași pasiune pentru cai („Cumpără, vinde sau admiră! Un eveniment unic!”).

Caii au reprezentat dintotdeauna un simbol al forței, eleganței și muncii, fiind o parte importantă a gospodăriei și a tradițiilor din Bucovina. „Expoziția de Cai din Botoșana” își propune să aducă împreună oameni care cresc și îngrijesc aceste animale cu pasiune și responsabilitate.

Participanții vor avea ocazia să își prezinte exemplarele, să admire cai deosebiți și să întâlnească alți crescători și gospodari din zonă. Evenimentul va fi, totodată, un prilej excelent pentru discuții, schimburi de experiență și împărtășirea unor informații utile despre creșterea și îngrijirea cabalinelor.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale evenimentului va fi întâlnirea dintre crescători și pasionați. Participanții vor putea discuta despre experiențele lor, despre metodele de îngrijire și creștere a cailor, dar și despre provocările și bucuriile pe care le presupune această pasiune.

„Expoziția de Cai din Botoșana” își dorește să fie un loc în care tradiția se întâlnește cu experiența, iar oamenii care iubesc caii pot lega noi prietenii și colaborări.

Organizatorii atrag atenția asupra unei condiții esențiale pentru participare: toate cabalinele prezente la expoziție trebuie să fie însoțite de documente sanitar-veterinare valabile, respectiv pașapoarte.

Participanții sunt invitați să se asigure că documentele necesare sunt în regulă înainte de sosirea la eveniment.

Informații, înscrieri și detalii organizatorice: 0744 824 266.

Expoziție de cai la Botoșana, o sărbătoare a tradiției, pasiunii și frumuseții cabaline
Expoziție de cai la Botoșana, o sărbătoare a tradiției, pasiunii și frumuseții cabaline

Recomandări

Turul României aduce la start 23 de echipe din 16 țări

Alte sporturi

Turul României aduce la start 23 de echipe din 16 țări și una dintre marile figuri ale ciclismului mondial: Elia Viviani, în stafful echipei naționale a Italiei

Alte sporturi

Turul României aduce la start 23 de echipe din 16 țări și una dintre marile figuri ale ciclismului mondial: Elia Viviani, în stafful echipei naționale a Italiei

Turul României aduce la start 23 de echipe din 16 țări
„Zestrea neamului – povești țesute în timp”, o călătorie printre fire, amintiri și identitate, la Muzeul Etnografic Rădăuți

Evenimente

„Zestrea neamului – povești țesute în timp”, o călătorie printre fire, amintiri și identitate, la Muzeul Etnografic Rădăuți

Evenimente

„Zestrea neamului – povești țesute în timp”, o călătorie printre fire, amintiri și identitate, la Muzeul Etnografic Rădăuți

„Zestrea neamului – povești țesute în timp”, o călătorie printre fire, amintiri și identitate, la Muzeul Etnografic Rădăuți
Alin și Tibi Ușeriu vor participa, sâmbătă, la o drumeție care va promova noua variantă a traseului Via Transilvanica de la Putna la Sucevița

Turism

Alin și Tibi Ușeriu vor participa, sâmbătă, la o drumeție care va promova noua variantă a traseului Via Transilvanica de la Putna la Sucevița

Turism

Alin și Tibi Ușeriu vor participa, sâmbătă, la o drumeție care va promova noua variantă a traseului Via Transilvanica de la Putna la Sucevița

Alin și Tibi Ușeriu vor participa, sâmbătă, la o drumeție care va promova noua variantă a traseului Via Transilvanica de la Putna la Sucevița
Railex Suceava și-a extins rețeaua de magazine și service-uri auto cu o nouă locație în Suceava, în apropiere de Kaufland Burdujeni

Actualitate

Railex Suceava și-a extins rețeaua de magazine și service-uri auto cu o nouă locație în Suceava, în apropiere de Kaufland Burdujeni

Actualitate

Railex Suceava și-a extins rețeaua de magazine și service-uri auto cu o nouă locație în Suceava, în apropiere de Kaufland Burdujeni

Railex Suceava și-a extins rețeaua de magazine și service-uri auto cu o nouă locație în Suceava, în apropiere de Kaufland Burdujeni