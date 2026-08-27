Expoziție de cai la Botoșana, o sărbătoare a tradiției, pasiunii și frumuseții cabaline

Posesorii, crescătorii și toți iubitorii de cai sunt invitați duminică, 30 august 2026, în localitatea Botoșana, unde va avea loc un eveniment special ce va include o expoziție și un târg de cai.

Acțiunea se va desfășura în intervalul 09:00-18:00 și promite o zi plină de frumusețe, tradiție, schimburi de experiență și întâlniri între oameni care împărtășesc aceeași pasiune pentru cai („Cumpără, vinde sau admiră! Un eveniment unic!”).

Caii au reprezentat dintotdeauna un simbol al forței, eleganței și muncii, fiind o parte importantă a gospodăriei și a tradițiilor din Bucovina. „Expoziția de Cai din Botoșana” își propune să aducă împreună oameni care cresc și îngrijesc aceste animale cu pasiune și responsabilitate.

Participanții vor avea ocazia să își prezinte exemplarele, să admire cai deosebiți și să întâlnească alți crescători și gospodari din zonă. Evenimentul va fi, totodată, un prilej excelent pentru discuții, schimburi de experiență și împărtășirea unor informații utile despre creșterea și îngrijirea cabalinelor.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale evenimentului va fi întâlnirea dintre crescători și pasionați. Participanții vor putea discuta despre experiențele lor, despre metodele de îngrijire și creștere a cailor, dar și despre provocările și bucuriile pe care le presupune această pasiune.

„Expoziția de Cai din Botoșana” își dorește să fie un loc în care tradiția se întâlnește cu experiența, iar oamenii care iubesc caii pot lega noi prietenii și colaborări.

Organizatorii atrag atenția asupra unei condiții esențiale pentru participare: toate cabalinele prezente la expoziție trebuie să fie însoțite de documente sanitar-veterinare valabile, respectiv pașapoarte.

Participanții sunt invitați să se asigure că documentele necesare sunt în regulă înainte de sosirea la eveniment.

Informații, înscrieri și detalii organizatorice: 0744 824 266.