Evenimente

Expoziție de artă la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din Fălticeni

Expoziție de artă la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din Fălticeni
Expoziție de artă la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din Fălticeni

Filiala UAP Suceava anunță vernisajul expoziției unui artist vizual de o factură aparte, Andreea Romaniuc. Membru al filialei sucevene de la revenirea sa pe meleagurile natale, după absolvirea studiilor de specialitate și o ședere de 20 de ani pe meleagurile britanice, artista prezintă publicului, în cadrul galeriei Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu” din Fălticeni, o selecție reprezentativă a cercetărilor sale artistice din ultimii ani. Legată afectiv de meleagurile natale, Andreea Romaniuc ne invită în expoziția sa sub genericul „Ne vedem la ceas” – o romantică și tainică amintire a unor vremuri de stabilitate și predictibilitate socială. Un manifest prezentat cu drag, compasiune și empatie unei comunități aparte, cea a urbei fălticenene. Vernisajul va avea loc joi, 8 octombrie 2026, începând cu ora 14,30, prilej cu care criticul de artă prof.dr. Raluca Schipor- Baban va face prezentarea acestui eveniment.

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