Expoziție de artă la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din Fălticeni

Filiala UAP Suceava anunță vernisajul expoziției unui artist vizual de o factură aparte, Andreea Romaniuc. Membru al filialei sucevene de la revenirea sa pe meleagurile natale, după absolvirea studiilor de specialitate și o ședere de 20 de ani pe meleagurile britanice, artista prezintă publicului, în cadrul galeriei Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu” din Fălticeni, o selecție reprezentativă a cercetărilor sale artistice din ultimii ani. Legată afectiv de meleagurile natale, Andreea Romaniuc ne invită în expoziția sa sub genericul „Ne vedem la ceas” – o romantică și tainică amintire a unor vremuri de stabilitate și predictibilitate socială. Un manifest prezentat cu drag, compasiune și empatie unei comunități aparte, cea a urbei fălticenene. Vernisajul va avea loc joi, 8 octombrie 2026, începând cu ora 14,30, prilej cu care criticul de artă prof.dr. Raluca Schipor- Baban va face prezentarea acestui eveniment.