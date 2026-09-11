Expoziție de acuarelă și lansarea albumului semnat de Alexandros Pintilii Karciucas, la Biblioteca Municipiului Fălticeni

În cadrul proiectului „Fălticeni, mon amour”, Rotary Club Fălticeni, în parteneriat cu Primăria Municipiului Fălticeni, invită publicul la expoziția de acuarelă și lansarea albumului semnat de Alexandros Pintilii Karciucas.

Vernisajul va avea loc sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 10:00, la Biblioteca Municipiului Fălticeni, iar expoziția va putea fi vizitată în perioada 12–20 septembrie 2026.

Evenimentul va fi prezentat de Delia Ioana Leizeriuc, critic de artă, și propune publicului o întâlnire cu sensibilitatea acuarelei, cu patrimoniul și cu frumusețea locurilor reinterpretate prin culoare și lumină. În cadrul „Fălticeni, mon amour”, o invitație la cultură, culoare și emoție. „Nu expun des, așa că dacă apreciați lucrările mele, vă aștept cu drag la vernisajul expoziției de acuarelă și la lansarea albumului meu”, a transmis artistul.

Prezentare

Alexandros Pintilii Karciucas s-a născut pe 21 octombrie 1985, în municipiul Fălticeni. În anul 2010 a absolvit Facultatea de Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. A făcut studii libere de pictură și desen alături de tatăl lui, pictorul Pintilii Karciucas Ioan.

Expozitii personale:

2013 “Lumini și umbre” Muzeul de Artă ‘Ion Irimescu” Fălticeni;

2014 ”Orașe în acuarelă” Iulius Mall – Suceava;

2018 Restaurantul Athanassios – Brașov;

2018 Galeria de Artă Ion Irimescu – Fălticeni;

2021 Biblioteca Municipală Fălticeni.

„Văd în stilistica lui Alexandru Pintilii Karciucas confluența improbabilă dintre melancolia niponă a efemerului și mistica ortodoxă a luminii necreate”

„Arta modernă a lăsat fotografiei sarcina de a mima realitatea prin ”reproducere” și s-a aruncat în aventura unor experimente de avangardă, iconoclaste, conceptuale sau de-a dreptul nihiliste. Nu putem spune că a greșit sau a reușit, de vreme ce creația plastică a fiecărei epoci nu răspunde unei etici, ci unei frenezii a cunoașterii. Iată însă că domeniul artei figurative nu a dispărut cu desăvârșire.

Acuarela este, bunăoară, o tehnică a transparenței și fluidității care și-a salvat un spațiu propriu în fenomenul artistic, acomodându-se cu postmodernitatea. Există printre acuareliștii de real talent, așa cum e temperamentalul greco-român Alexandros Pintilii Karciucas, un soi de nepăsare conservatoare, în răspăr cu toate improvizațiile agresiv-abstracte: ochiul privitorului prea multă vreme văduvit de plăcerea reveriei și taina ambianțelor translucide regăsește în lucrările tânărului artist un imaginar post-medieval, mediteranean și citadin gata să-i spele retina cu epifanii coloristice abia sugerate.

Apreciez în registrul tematic selectat de Alexandros Pintilii Karciucas nota educată, decupajul solar savant, bucuria fixării unui moment privilegiat de vrajă muzicală, pe scurt, intuiția că misterul lumii rămâne din fericire impenetrabil. Omul cu penelul mereu umectat ni se dezvăluie prin ce alege să decupeze, sub aparența prozaică sau convențional poetică a unei simple anecdote. Dincolo de o atmosferă, de cromatica blândă, de pensulația ușor impresionistă, fiecare lucrare ne dovedește că împlinirea e inerentă vieții triumfătoare, dublată de penumbre oblice și aluzii inefabile. Văd în stilistica lui Alexandru Pintilii Karciucas confluența improbabilă dintre melancolia niponă a efemerului și mistica ortodoxă a luminii necreate. Acuarela se face rând pe rând crepuscul și rugăciune”, susține Teodor Baconschi.