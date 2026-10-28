Iulius Mall Suceava găzduiește, în perioada 30 octombrie – 8 noiembrie 2026, expoziția educativă „Tarrantera”, unde vizitatorii vor putea descoperi 17 specii de broscuțe tropicale și vor putea admira fluturi vii.

Expoziția va fi deschisă zilnic, între orele 10:00 și 20:00, și le va oferi celor interesați ocazia de a afla mai multe despre speciile exotice, habitatele lor naturale și rolul acestora în ecosisteme.

Printre exemplarele prezentate se numără Bumblebee Dart Frog, cu dungi galbene și negre, Blue Poison Dart Frog, remarcată prin culoarea albastră intensă, și Black-Legged Dart Frog. De asemenea, vizitatorii vor putea descoperi Green Tree Frog, o specie adaptată cățărării în copaci.

Expoziție cu fluturi vii și broscuțe tropicale, la Iulius Mall Suceava

Broscuțele vor fi expuse în terarii speciale, amenajate pentru a reproduce mediul lor natural. În spațiul dedicat fluturilor vii, publicul va putea observa îndeaproape diversitatea formelor și culorilor aripilor acestora și va afla informații despre ciclul lor de viață.

Biletul de intrare costă 15 lei și poate fi achiziționat online, prin platforma iabilet.ro, sau direct de la expoziție. Pentru grupurile de minimum 10 persoane, tariful este de 10 lei de persoană, iar un însoțitor beneficiază de acces gratuit.

Copiii cu vârsta sub 3 ani au acces gratuit, în timp ce însoțitorii acestora achită biletul la preț întreg. Persoanele cu dizabilități și însoțitorii lor beneficiază, de asemenea, de acces gratuit.

Expoziție cu fluturi vii și broscuțe tropicale, la Iulius Mall Suceava