Expoziția „Suceava ieri, Suceava astăzi”, realizată de cunoscutul fotograf sucevean Dimitrie Balint, în vârstă de 96 de ani, va avea vernisajul luni, 12 octombrie 2026, la ora 16:00, la Primăria municipiului Suceava.

Publicul are posibilitatea să admire 96 de lucrări, o alegere simbolică prin care artistul reunește, în aceeași poveste vizuală, Suceava de odinioară și Suceava de astăzi.

Expoziția „Suceava ieri, Suceava astăzi”, de Dimitrie Balint, a ajuns la Primăria municipiului Suceava

Expoziția „Suceava ieri, Suceava astăzi” propune o întâlnire între trecut și prezent. Prin obiectivul lui Dimitrie Balint, orașul devine o poveste despre transformare, despre clădiri și locuri care au dispărut sau s-au schimbat, despre repere arhitecturale care au rămas și despre memoria unui oraș pe care artistul l-a privit, ani la rând, cu atenție și răbdare. Fiecare fotografie este o mărturie vizuală a unei epoci și, în același timp, o parte din memoria personală a fotografului. Expoziția poate fi admirată până pe 30 octombrie 2026.

Proiectul „Suceava ieri, Suceava astăzi”, care este despre memorie, oameni și continuitate, este realizat cu implicarea Asociației Institutul Bucovina, al cărei președinte este drd. Petru Vasile Gafiuc, alături de curatorul expoziției, Mihai Pânzaru PIM, și de criticul de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc.