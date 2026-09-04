Expoziția „Patrimonii Culturale Vizibile: Costume Tradiționale din România și Japonia”, la Muzeul de Istorie Suceava

Costumul popular românesc și Kimono-ul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor, la Muzeul de Istorie din Suceava, Sala POD.

Expoziția „Patrimonii Culturale Vizibile: Costume Tradiționale din România și Japonia” aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Cele 122 de obiecte expuse provin din colecțiile Muzeului Textilelor din Băița, precum și din colecțiile Midori Sato și Kristine Kamiya din New York. Expoziția poate fi vizitată până pe 4 octombrie 2026. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.