Expoziția „Mineralia” revine la Suceava. Pirită, cristale, bijuterii, la Muzeul de Istorie

Expoziția „Mineralia” va avea loc în perioada 6–8 noiembrie 2026, la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava, Sala de Educație Muzeală (parter), unde vizitatorii vor putea descoperi o varietate de minerale, cristale, fosile și bijuterii. Accesul publicului va fi gratuit, iar programul de vizitare va fi între orele 9:00 și 17:00.

Ediția din această toamnă se desfășoară într-o nouă locație, deoarece Muzeul de Științele Naturii este închis temporar pentru lucrări de modernizare. Activitățile dedicate patrimoniului natural continuă însă la Muzeul de Istorie, unde „Mineralia” (expoziție cu vânzare) își propune să aducă mai aproape de public diversitatea și frumusețea lumii minerale.

Vedeta expoziției va fi pirita, cunoscută și sub denumirea de „aurul nebunilor”, datorită strălucirii sale metalice, care a făcut ca mineralul să fie confundat de-a lungul timpului cu aurul. Cristalele sale cubice și aspectul spectaculos o transformă într-un punct de atracție pentru colecționari și pasionații de mineralogie.

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii vor putea admira cristale de cuarț și pirită, geode de ametist și citrin, agate, malachit și lapis lazuli, alături de pietre fine și bijuterii. Expoziția va include și fosile, precum amoniți și trilobiți, lemn pietrificat și meteoriți, oferind o incursiune în istoria și diversitatea geologică a Pământului.

Evenimentul este realizat cu implicarea geologului și colecționarului Andrei Gorduza, partener al Muzeului Național al Bucovinei.

Expoziția „Mineralia”, la care intrarea este liberă, este organizată de Muzeul Național al Bucovinei, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava.