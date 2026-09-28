Evenimente

Expoziția itinerantă de grafică „Miezul Jarului” ajunge la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni

Expoziția itinerantă de grafică „Miezul Jarului” ajunge la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni
Expoziția itinerantă de grafică „Miezul Jarului” ajunge la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni

Expoziția itinerantă de grafică „Miezul Jarului”, semnată de Mihai Pânzaru-PIM și dedicată Anului Nicolae Labiș 2026, ajunge la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni.

Galeria de artă „Zamca”, în calitate de organizator, invită publicul la vernisajul expoziției itinerante joi, 1 octombrie 2026, ora 13:00. Găzduită în perioada 1-15 octombrie de Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni (str. Sucevei nr. 105), expoziția propune o întâlnire între imagine și poezie, aducând în prim-plan, prin expresivitatea graficii, universul liric și memoria poetului Nicolae Labiș. Lucrările construiesc un dialog vizual între forța și sensibilitatea creației sale, într-un omagiu adus unei personalități emblematice a literaturii române.

„Vă așteptăm cu drag la o întâlnire între grafică, poezie și memorie culturală, dedicată lui Nicolae Labiș”, transmit organizatorii.

Recomandări