Expoziția itinerantă de grafică „Miezul Jarului” ajunge la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni

Expoziția itinerantă de grafică „Miezul Jarului”, semnată de Mihai Pânzaru-PIM și dedicată Anului Nicolae Labiș 2026, ajunge la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni.

Galeria de artă „Zamca”, în calitate de organizator, invită publicul la vernisajul expoziției itinerante joi, 1 octombrie 2026, ora 13:00. Găzduită în perioada 1-15 octombrie de Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni (str. Sucevei nr. 105), expoziția propune o întâlnire între imagine și poezie, aducând în prim-plan, prin expresivitatea graficii, universul liric și memoria poetului Nicolae Labiș. Lucrările construiesc un dialog vizual între forța și sensibilitatea creației sale, într-un omagiu adus unei personalități emblematice a literaturii române.

„Vă așteptăm cu drag la o întâlnire între grafică, poezie și memorie culturală, dedicată lui Nicolae Labiș”, transmit organizatorii.