Expoziția „Ion Nistor. Istoricul și omul de stat”, la Muzeul de Istorie

Împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Ion Nistor (1876–1962), istoric, profesor universitar, academician și om de stat, reprezintă un prilej de a readuce în atenția publicului personalitatea și activitatea unuia dintre cei mai importanți reprezentanți ai vieții științifice și politice românești din Bucovina.

Cu această ocazie, Muzeul Național al Bucovinei organizează expoziția „Ion Nistor. Istoricul și omul de stat”, un demers cultural și documentar menit să evoce parcursul intelectual, activitatea publică și contribuția sa la cunoașterea trecutului istoric al Bucovinei și la afirmarea identității românești în această provincie.

Vernisajul expoziției va avea loc pe 3 noiembrie 2026, la ora 13:00, la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava. Expoziția va fi deschisă în perioada 3 noiembrie – 6 decembrie 2026.

Fotografii originale, documente de arhivă, volume și publicații

Expoziția reunește mărturii valoroase despre viața și activitatea lui Ion Nistor: fotografii originale, documente de arhivă, volume și publicații, precum și câteva obiecte personale păstrate în patrimoniul Muzeului Național al Bucovinei. Un loc aparte îl ocupă documentele provenite din Donația Oltea Nistor – Apostolescu, fiica marelui istoric, donație aflată în patrimoniul muzeului.

Cărțile expuse, unele publicate chiar în timpul vieții istoricului, alături de documentele și imaginile de epocă, sunt o mărturie despre activitatea sa de cercetător și profesor, despre implicarea în viața publică și despre rolul său în evenimentele care au marcat istoria Bucovinei și a României.

Dincolo de reperele unei biografii impresionante, expoziția își propune să apropie publicul de un om care și-a dedicat o mare parte a vieții cercetării trecutului istoric, formării generațiilor de studenți și participării la viața culturală și politică a țării. Prin intermediul exponatelor și celor 14 panouri, vizitatorii au ocazia să descopere fragmente de istorie și să înțeleagă mai bine contextul în care s-a afirmat această personalitate. Expoziția a fost realizată de muzeograf Cristina Slavic, din cadrul Serviciului Istorie, în colaborare cu Serviciul Județean Suceava al Arhivelor Naționale, Primăria orașului Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” și cu dr. în istorie Doina-Iozefina Iavni, parteneri care contribuie la valorificarea și promovarea patrimoniului istoric și cultural local.

Publicul este invitat să descopere această incursiune în viața și activitatea lui Ion Nistor și să redescopere, prin intermediul mărturiilor păstrate în arhive și colecții muzeale, o pagină semnificativă a istoriei noastre.