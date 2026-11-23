Spațiul Muzeului Oului din Vama a devenit neîncăpător sâmbătă seara, la un eveniment dedicat creației artistice a sărbătoritei prof. Letiția Orșivschi Heiser, ajunsă la aniversarea a 60 de ani de viață. Îndrăgita creatoare, recunoscută la nivel internațional, a marcat momentul prin organizarea unei expoziții inedite, intitulată „Interferențe”, realizată împreună cu pictorul Radu Bercea și profesorul Gheorghe Boca din Vama. Letiția Orșivschi Heiser a ajuns la această frumoasă vârstă, plină de farmecul și neastâmpărul unor necontenite căutări, care au condus la rezultate de excepție în creația ei artistică.

Personalitatea artistei a fost prezentată de către prietenul sărbătoritei și moderatorul momentului, profesorul Constantin Moldovan, care a vorbit despre sumedenia de expoziții internaționale la care autoarea a participat de-a lungul vieții și numeroasele premii, distincții, și diplome de excelență primite, alături de multitudinea asociațiilor artistice și turistice din care face parte. El a prezentat audienței mitul Păsării Măiestre, atât de prezent în creația artistică de-a lungul vremii, un simbol al mitologiei populare românești. „Prietenul meu, profesorul și epigramistul Constantin Moldovan a venit și el astăzi alături de mine, pentru a ridica tonusul întâlnirii și a îmbrăca cu umor această seară, sper de neuitat.”, a adăugat Letiția Orșivschi.

Tradiția expozițională artistică a familiei Orșivschi poate fi admirată în tot spațiul muzeal creat la Vama, de la casa părintească la toate extinderile făcute cu mult bun gust de-a lungul anilor, iar cea de a 60-a vitrină realizată cu ocazia acestui eveniment a găzduit creația celor trei personalități ale evenimentului.

Vămenii îi sunt astăzi recunoscători pentru modul în care, de-a lungul vieții sale încărcate cu realizări artistice, Letiția Orșivschi Heiser a promovat cu mare success localitatea natală, devenită un centru de atracție turistică de prim rang al Bucovinei. Gheorghe Boca își amintește cu plăcere despre primii turiști veniți în Vama, care au rămas impresionați de exponatele minunate ale Muzeului Oului de atunci.

O expoziție care a încununat în mod artistic omagierea artistei Letiția Orșivschi Heiser

Expoziția prezintă viziuni diferite asupra simbolului continuității, reprezentate aici prin Ou, Pasărea Măiastră și Soare, realizate cu culori de pământ specifice zonei de Radu Bercea și cu ajutorul culorilor luminii de către Gheorghe Boca. „Am hotărât să fac această expoziție împreună cu cei doi domni ai artei Bucovinei, cu frumoase reprezentări ale Păsării Măiestre și cu simbolurile solare, împreună realizând acel tot, acel cerc, acel univers al continuității. Pe ouăle expuse apar multe simboluri ale Păsării Măiestre, având motivele geometrice de pe ștergar, prosop, costum, cu toate prezentate în culorile toamnei.”

„Domnul Radu Bercea este cel care a pictat Pasărea Măiastră, iar eu mi-am dorit întreaga viață să redau pe ouă aceste minunate păsări, care înseamnă continuitate . După amânarea repetată a acestui demers, îi mulțumesc acestui mare artist că a acceptat să picteze aceste frumoase tablouri și m-a onorat prin prezența sa la acest eveniment. Mă bucur să-l am aproape în acest moment pe Gheorghe Boca, care a fost profesorul meu de desen. Pe vremea aceea eu nu credeam că am să combin așa de frumos culorile, lucru învățat atât de bine de la domnia sa. Îi mulțumesc că de-a lungul timpului nu m-a uitat, ori de câte ori a organizat frumoase activități cu asociații turistice de renume.”, a spus în intervențiile ei Letiția Orșivschi Heiser.

S-au oferit și s-au primit daruri, ouă cu simboluri pentru cei doi mânuitori ai penelului.

Întreaga familie, colegi de gimnaziu și din liceu, colegi de facultate, colegi de serviciu și din turism, vecini, prieteni, cu toții au dorit să-i fie alături Letiției în acest moment de bucurie. Cu toții au apreciat exponatele muzeului și pe cele create cu ocazia evenimentului marcat sâmbătă. Colaboratori și apropiați de-a lungul anilor i-au transmis artistei mesaje prezentate celor prezenți pe parcursul evenimentului. Poezia și epigrama, îmbrăcate în umorul caracteristic lui Constantin Moldovan, au înnobilat și destins atmosfera unui eveniment de excepție, care a sărbătorit talentul, munca și perseverența în promovarea artei.