Expoziția „Grădini suspendate”, semnată de artista Claudia Prelipcean, va fi vernisată la Muzeul de Istorie Suceava

La Muzeul de Istorie Suceava va avea loc joi, 3 septembrie 2026, de la ora 15:00, vernisajul expoziției „Grădini suspendate”, semnată de artista Claudia Prelipcean. Expoziția va fi prezentată de criticul de artă Maria Bilașevschi.

Publicul va putea vedea câteva zeci de picturi realizate în ulei pe pânză („Grădinile Semiramidei” (cvadriptic), „Tablou de toamnă”, „Inocență”, „Șir Fibonacci în cromatică Pompei” etc.) și în tehnică mixtă („Nerine” etc). Selecția cuprinde lucrări individuale, dar și compoziții alcătuite din mai multe panouri, între care diptice și un cvadriptic. Florile, grădinile, apa și peisajele reprezintă principalele puncte de plecare ale lucrărilor.

Titlul „Grădini suspendate” trimite la o natură recompusă prin culoare și imaginație. Vegetația pare să continue de la o pânză la alta, iar lucrările realizate pe mai multe panouri dau expoziției ritm și continuitate.

Stilul Claudiei Prelipcean se înscrie în zona expresionismului liric și a post-impresionismului

Claudia Prelipcean este o artistă contemporană cunoscută pentru lucrările sale ce îmbină pictura figurativă cu un lirism accentuat și tușe expresive. Stilul Claudiei Prelipcean se înscrie în zona expresionismului liric și a post-impresionismului. Artista lucrează cu o pensulație vizibilă, spontană și energică. Suprafața pânzei capătă textură și dinamism prin modul în care este aplicată vopseaua, adesea în straturi generoase, impasto.

Paletele sale cromatice variază de la tonuri calde și pastelate, până la contraste vibrante ce accentuează lumina și starea emoțională a spațiului pictat. Deși subiectele sunt naturi statice, flori, peisaje, ele sunt filtrate printr-o viziune poetică.

Prin creația sa, Claudia Prelipcean explorează o serie de teme fundamentale centrate pe introspecție și natură. Fiecare tușă reprezintă un “manuscript gestual”, o caligrafie a stărilor interioare. Florile și peisajele nu sunt simple reprezentări decorative, ci metafore ale trecerii timpului, ale fragilității și ale renașterii. Lucrările sale invită la liniște, la oprirea din ritmul cotidian alert, promovând o stare de meditație, echilibru și reconectare cu frumosul simplu.

Proiectele Claudiei Prelipcean, după cum ne-a spus chiar artista, reflectă o explorare continuă sub diferite tehnici: ulei, acrilic, laviuri, tehnici mixte și o căutare permanentă a expresivității prin culoare și formă gestuală.

Trecerea de la matematică la libertatea expresiei plastice

Artista are o formare inițială în matematică, un detaliu biografic esențial care explică structura conceptuală a creației sale. Trecerea de la matematică la libertatea expresiei plastice proiectează un dialog fascinant în lucrările sale. „Secțiunea de aur și numărul de aur sunt folosite ca o căutare a armoniei cosmice și a echilibrului. În compozițiile sale direcțiile de mișcare și organizare a spațiului urmăresc geometria sacră a vieții. Experiența în matematică îi permite să reprezinte o floare sau un peisaj sub formă de ecuații vizuale transpuse în tușe plastice. Această fascinație pentru geometrie oferă picturii sale o libertate gestuală și poetică și o structură compozițională riguroasă și bine calculată”, după cum apreciază criticii de artă.