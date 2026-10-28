Expoziția fotografică „Amprenta Spațiului – Gaudi 100”, vernisată marți, la Galeria „Zamca”

Găzduită timp de zece zile, până la finalul lunii octombrie, pe simezele Galeriei de Artă „Zamca”, expoziția intitulată „Amprenta Spațiului – Gaudi 100”, semnată de profesorul și scriitorul Constantin Bulboacă, a fost vernisată marți după-amiază. Cele câteva zeci de fotografii expuse în cadrul expoziției sunt rodul pasiunii pentru fotografie, pentru istorie și frumos a lui Constantin Bulboacă, întors de curând dintr-o călătorie la Barcelona, în Catalonia, din universul creației marelui arhitect Antoni Gaudi, de la a cărui trecere la cele veșnice se comemorează 100 de ani în 2026.

Autorul a încercat să surprindă alchimia arhitecturii Catedralei Sagrada Familia, o operă a marelui arhitect dominată de un gotic modern, o capodoperă a arhitecturii a cărei concepție a atins trei secole și o perioadă amplă de aproape un secol și jumătate pe parcursul căreia s-a extins construirea edificiului colosal. Imagini ample de ansamblu, dar și detalii care definesc atât de bine genialitatea marelui arhitect în modelarea impunătorului edificiu, au fost surprinse cu talent și ingeniozitate de autor și redate publicului în cadrul expoziției din Zamca. Autorul a dorit să împărtășească, prin intermediul a mici momente fotografice, această călătorie fascinantă și energică.

Catedrala Sagrada Familia- Fațada principală

Creația sa a fost prezentată publicului de criticul de artă, drd. Delia Leizeriuc: „A fotografia opera lui Antoni Gaudi reprezintă un act de curaj și înseamnă să te apropii de un univers artistic care pare oarecum că vrea să sfideze orice regulă, în care nimic nu este întâmplător, dar și în care aproape nimic nu este convențional. Autorul ne propune, de fapt, propria întâlnire cu acest univers, prin intermediul pasiunii domniei sale pentru fotografie, o pasiune care a făcut ca locuri de pe mai multe continente să devină repere ale unei impresionante arhive fotografice personale. Expoziția urmează firesc altor expuneri de acest fel ale lui Constantin Bulboacă, cum ar fi „Joc în ceruri” cu imagini din Japonia, „Andaluzia – Gibraltar” și „Pe urmele vikingilor”, după o incursiune fotografică prin țările nordice. Expoziția de astăzi propune o întâlnire aparte cu unul dintre cele mai originale limbaje arhitecturale ale lumii, de la monumentalitatea catedralei Sagrada Familia, într-o pădure de culoare și un dramatism aparte al sculpturilor, până la exuberanța Parcului Gaudi, de la perspectiva monumentală la detaliul discret.”

Iubitori de artă și prieteni apropiați ai autorului au fost prezenți la vernisaj și s-au bucurat de frumusețea și coloristica deosebită a imaginilor surprinse și prezentate în cadrul expoziției, care va fi deschisă publicului până pe 31 octombrie.

Expoziția fotografică „Amprenta Spațiului – Gaudi 100”, vernisată marți, la Galeria „Zamca”