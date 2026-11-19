Căldura și culoarea unei frumoase expoziții, semnată Radu Bercea, le-a umplut sufletele și s-a revărsat asupra celor care au pășit miercuri după-amiază scările spre holul primului etaj al Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava, acolo unde îndrăgitul artist a dezvelit un nou regal peisagistic. O atmosferă de liniște, dublată de o voioșie caracteristică creației graficianului și pictorului Radu Bercea, s-a așternut pe simezele spațiului cu care artistul a colaborat din plin de-a lungul existenței, de astă dată în cadrul unei expoziții intitulate „Ecouri humorene”.

O creație a artistului Radu Bercea dublată de altruism și generozitate

Cei „roși” de pasiunea picturii au venit să-i absoarbă vizual lucrările, în timp ce criticii și colegii de breaslă au vorbit la superlativ despre autor. Criticul de artă Delia Leizeriuc a vorbit despre universul deschis privitorilor prin creația autorului:

”După libertatea buchetelor de flori și deschiderea peisajelor surprinse de autor, apar unele lucrări decorative care ne arată plăcerea autorului de a găsi măsura în varietate. Privite împreună, lucrările din expoziție conturează o atitudine artistică, prin care ne transmite că lumea merită cercetată îndeaproape, iar lucrurile obișnuite merită să primească timp și un soi de romantism. Prin aceste lucrări Radu Bercea transformă privirea într-o formă de întâlnire cu lumea, care trece prin ochiul artistului și ajunge la noi schimbată.”

Vechiul prieten, graficianul Mihai Pânzaru PIM, apreciază varietatea exprimării artistului pe care îl cunoaște de o viață: ”Radu Bercea este un om care știe ce înseamnă valoarea clipei, el demonstrând artiștilor care trec prin perioade de căutări și fac o mare risipă de timp, ce înseamnă această valoare: să nu treacă o zi fără o linie, fără să nu lucreze. Radu își umple timpul lui, al prietenilor, al colecționarilor și în general al celor care iubesc arta, cu travaliul lui, fiind un adevărat profesionist prolific. E talentat, un grafician prin excelență, știe să-și aleagă temele vesele din care răzbate bucuria de a trăi. El experimentează permanent, poate picta, sculpta și și-a impresionat iubitorii operei sale cu tehnica encaustică, o tehnică a picturii în care pigmenții sunt amestecați cu ceară. Orice expoziție a lui Radu Bercea merită un catalog, pentru că răsfoind acest catalog citești poezii. De fapt asta este Radu, un poet al graficii sau un grafician al poeziei.”

Vechi prieteni din lumea literelor au apreciat calitățile artistice și umane ale artistului Radu Bercea. „Vorbind despre Radu Bercea trebuie să remarc în primul rând vitalitatea lui, nu doar fiziologică, ci și artistică. Apoi puterea lui de a ierta, o rară știință de a-și transforma suferința și umilința în zâmbet luminos, exprimat în minunate buchete de flori. Nu în ultimul rând diversitatea uluitoare a modalităților artistice în care el se exprimă. De la natură statică la peisaj, de la caricatură la lucrări în relief, toate emanând lumină, speranță, dragoste…”, a apreciat scriitorul Cezar Straton, iar președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, Alexandru Ovidiu Vintilă, a remarcat: „Creația sa reprezintă un dialog al sufletelor umane, un dialog al culorilor, al sentimentelor, al trăirilor și până la urmă, de ce să nu o spunem, un dialog al tehnicilor. În expoziția sa sunt adunate atâtea feluri de a nara realitatea artistică pe care o vede artistul.”

Obișnuit să vorbească pe simeze, prin intermediul lucrărilor sale, Radu Bercea s-a exprimat audienței prezentă în număr mare la vernisaj: „Vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte adresate și vă urez multă sănătate.”

Etalând o seninătate aparte în opera sa, Radu Bercea rămâne pentru toți modelul artistului altruist, care trăiește pentru a dărui celor din jur, un poet al luminii și al generozității.

Expoziția de la Biblioteca Bucovinei poate fi vizionată până la finalul lunii noiembrie.