La Galeria de Artă „Zamca” va avea loc joi, 3 decembrie 2026, începând cu ora 16:00, vernisajul expoziției de artă și meșteșug din materiale naturale „Din Pământ. Altfel”, semnată de Ovanes Chodzakar și Elise Biro.

Curator: Mihai Pânzaru-PIM. Critic de artă: drd. Delia Ioana Leizeriuc. Organizator: drd. Petru-Vasile Gafiuc. Invitat: dr. Antoniu-Alexandru Flandorfer, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Suceava.

Publicul este invitat să descopere o expoziție în care natura devine sursă de inspirație și materie de creație. Prin texturi, forme și materiale naturale reinterpretate artistic, „lucrările propun un dialog între meșteșug, sensibilitate și expresie contemporană”, oferind publicului o perspectivă diferită asupra frumuseții lucrurilor simple și autentice.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 2–15 decembrie 2026, la Galeria de Artă „Zamca”, str. Zamca nr. 17, Suceava.