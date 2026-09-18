La Casa de Cultură Vama are loc sâmbătă, 19 septembrie 2026, la ora 12:00, expoziția de pictură „…în memoriam”, dedicată memoriei lui Ioan Mugurel Sasu (1955–2025), „un prozator dedicat, un autor de aforisme gustate de publicul cititor, epigramist cunoscut, un animator cultural de excepție, un om deosebit, cu un umor fin, un veritabil cultivator de prietenii”.

Expune artistul plastic humorean Radu Bercea. Expoziția va fi prezentată de prof. Călinescu Petru Marian, prof. Bulboacă Constantin și Ciocan Lucian Cătălin.

Lucrările vor putea fi admirate în perioada 19 septembrie – 15 octombrie 2026. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Vama, Primăria Comunei Vama și Cenaclul Literar „Nectarie” Vama.

Expoziția de pictură „…în memoriam”, dedicată memoriei lui Ioan Mugurel Sasu, la Vama

Conform Enciclopediei Bucovinei, Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2018, autori Emil Satco și Alis Niculică: Sasu, Ioan Mugurel (17.IX.1955, Vama, jud. Suceava – 3.II.2025, Câmpulung Moldovenesc) – scriitor. Membru al Societății Scriitorilor Bucovineni (2012) și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România; membru de onoare al Uniunii Epigramiștilor din România. Membru al Academiei Libere „Păstorel” din Iași, al Societății Culturale „Junimea 90” din Iași, al Asociației „Universul Prieteniei” din Iași. Părinții: Vasile și Eufruzina (n. Humorean). Studii: Liceul de cultură generală din Vama, examen de bacalaureat la Liceul „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc (1974); Facultatea de Științe Economice din cadrul Institutului de Studii Europene Iași, Universitatea din Craiova (2005); specializarea Management Marketing, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic din cadrul Univ. „Al. I. Cuza” Iași (2006). Impiegat de mișcare și șef de gară la Câmpulung Moldovenesc; pensionat 2007. Economist la S.C. Cosmin Company din Iași (din 2007). Președinte executiv al Cenaclului „Nectarie” din Vama; redactor-șef al revistei Surâsul Bucovinei, editată de Cenaclul „Nectarie”. Publică în: Crai nou, Monitorul de Câmpulung, Plumb, Însemnări bucovinene, Țara Fagilor, Septentrion, Oglinda literară, Vatra Veche, Surâsul Bucovinei ș.a. Distins cu: Diploma de excelență a Asociației Literare „Păstorel” Iași (2012); Diploma de onoare a Primăriei comunei Vama (2012); Diploma de merit a Consiliului Județean Suceava (2012).