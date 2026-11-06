Expoziția de ilustrație de carte pentru copii „Arta din spatele poveștilor”, semnată de Ana-Maria Ovadiuc, la Muzeul de Istorie

Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Editura AMO și Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAP), organizează miercuri, 11 noiembrie 2026, la ora 16:00, în Sala de Conferințe a Muzeului de Istorie, la vernisajul expoziției de ilustrație de carte pentru copii „Arta din spatele poveștilor”, semnată de Ana-Maria Ovadiuc.

Expoziția aduce în prim-plan universul vizual fascinant creat de ilustratoarea Ana-Maria Ovadiuc, care dă viață personajelor din literatura pentru copii prin ilustrații pline de culoare, căldură și expresivitate. Vizitatorii vor avea ocazia să admire desenele originale și grafica ce stau la baza unor volume îndrăgite, printre care: Rița-Rița gărgărița (autor Elena Răileanu) – o adevărată poezie vizuală, vibrantă, dominată de tonuri calde și având în centru o gărgăriță plină de energie sau Cara, sobița fermecată / Cara, le petit poêle enchanté (autor Rodica Dragomir) – o ediție bilingvă română-franceză, în care ilustrațiile diafane și atmosferice completează farmecul poveștii.

„Arta din spatele poveștilor” propune o incursiune captivantă în lumea desenului și a animațiilor de poveste, prin intermediul producțiilor „Iepurașul îngâmfat” și „Lăcomia cocoșului”, oferind publicului de toate vârstele ocazia de a descoperi parcursul artistic prin care un text prinde viață și devine o carte ilustrată sau o animație. Prezentarea expoziției va fi susținută de prof. dr. Camelia Sadovei. Expoziția poate fi văzută în perioada 11 noiembrie – 12 decembrie 2026. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.