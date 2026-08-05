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Expoziția de fotografie „Clipe de spectacol”, semnată de Marinel Dănilă, la Galeria de artă „Zamca”

Expoziția de fotografie „Clipe de spectacol”, semnată de Marinel Dănilă, la Galeria de artă „Zamca”
Expoziția de fotografie „Clipe de spectacol”, semnată de Marinel Dănilă, la Galeria de artă „Zamca”

La Galeria de artă „Zamca” din municipiul Suceava va avea loc marți, 11 august 2026, la ora 16:00. vernisajul expoziției de fotografie „Clipe de spectacol”, semnată de cunoscutul fotograf Marinel Dănilă din Fălticeni.

Expoziția surprinde emoția și frumusețea artei performative prin imagini care păstrează intensitatea momentelor de pe scenă. Fiecare fotografie devine o mărturie a expresivității, luminii și energiei care dau viață spectacolului. Expoziția poate fi vizitată până pe 15 august 2026, la Galeria de artă Zamca, str. Zamca, nr. 17. Curator: Mihai Pânzaru PIM. Critic de artă: drd. Delia-Ioana Leizeriuc. Organizator: drd. Petru-Vasile Gafiuc.

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