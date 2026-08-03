Expoziția de artă plastică contemporană „Lumea necuvântătoarelor”, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava

Filiala Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR) și Asociația Artă și Umanitate organizează prima ediție a Expoziției de artă plastică contemporană „Lumea necuvântătoarelor”, expoziție ce va fi vernisată joi, 6 august 2026, la ora 17.00, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava (strada Ciprian Porumbescu, Nr.1). Expoziția va fi deschisă pentru public în perioada 6-30 august 2026.

Curatorul proiectului cultural, Lucia Pușcașu, președinte al Asociației Artă și Umanitate, spune că este vorba de „un proiect emoționant atât pentru plasticieni, cât și pentru publicul iubitor de artă, un dialog între expozanți, compozițiile de pe simeze și public”.

Lumea fascinantă a necuvântătoarelor, frumusețea, comportamentul și felul lor de a comunica, de a glăsui, fiecare în felul său, este o sursă inepuizabilă de inspirație. Lucrările sunt experiențe personale ale creatorilor, fiecare idee pornește de la o poveste trăită în preajma celor care nu cuvântă.

Artistul plastic Lucia Pușcașu a mai adăugat că expoziția impresionează „prin diversitatea genurilor artistice, a gândurilor, a stilurilor personale și a mijloacelor de exprimare artistică-plastică”.

Pe simeze vor dialoga 31 de artiști plastici, membri ai filialei UAPR Suceava și invitați din Filialele UAPR naționale: Loredana Axinte, Sorin Baciu, Ilie Bostan – Iași, Ovidiu Buzec, Oana Chilariu Moruz, Mircea Dăneasă, Ion Drăghici – București, Gabriela Drăghici – București, Elena Domnar, Dan Grigoraș, Oana Ruxandra Hrișcă, Răzvan Ștefan Horobeț, Marcela Larionescu, Dumitru Macovei – Bacău, Brîndușa Mateș Stanciu, Ovidiu Mateș Stanciu – București, Niculai Moroșan, Viorica Ana Moruz, Marilena Murariu – București, Pușa Pîslaru, Claudia Prelipcean – București, Lucia Pușcașu, Sebastian Rațiu, Andreia Romaniuc, Ioana Rusu Sadovei, Camelia Sadovei, Cristian Sima – Râmnicu Vâlcea, Liviu Suhar – Iași, Constantin Ungureanu Box, Mihai Varzari, Adriana Vezeteu.