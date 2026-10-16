Expoziția „Bucuria culorilor” se va deschide marți, la Centrul Cultural Bucovina

Vernisajul expoziției „Bucuria culorilor”, ediția a IX-a, va avea loc marți, 20 octombrie 2026, de la ora 15:00, la Galeria de artă a Centrului Cultural Bucovina din municipiul Suceava. Evenimentul reunește lucrări realizate de membrii cercului de arte vizuale Ecclesia – Atelier 25, alături de artiștii plastici îndrumători Viorel Corodescu COV și Răzvan-Ștefan Horobeț.

Expoziția, dedicată culorii, imaginației și bucuriei de a crea, va putea fi vizitată în perioada 20–30 octombrie 2026, la Galeria Centrului Cultural Bucovina, situată pe strada Universității nr. 48 din Suceava.

Manifestarea aduce în prim-plan creativitatea și expresivitatea artistică prin lucrări de desen, grafică și pictură, oferind publicului ocazia de a descoperi universul vizual al tinerilor artiști și al celor care îi îndrumă în formarea artistică. Curatorul expoziției este Călin Brăteanu, directorul Centrului Cultural Bucovina, iar prezentarea va fi susținută de pr. dr. Gabriel Herea, istoric de artă.

Organizatori și parteneri: Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Biserica „Sfinții Arhangheli” din Ițcani – Suceava, Centrul pentru Tineret Ecclesia și Atelier 25.