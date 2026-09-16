Expoziția „Buchetul miresei”, la Galeriile de Artă „Ion Irimescu” Suceava

La Galeriile de Artă „Ion Irimescu” din municipiul Suceava poate fi vizitată, în perioada 16-30 septembrie 2026, expoziția „Buchetul miresei”.

Filiala Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) Suceava continuă seria de evenimente expoziționale cu „Buchetul miresei”, un concept expozițional inedit, gândit și ridicat pe simeze de Constantin Tudor, artist invitat al Filialei UAP Iași, alături de Maria-Ionela Frăsinaru, membră a filialei sucevene.

Închiderea expoziției (finisajul) va avea loc vineri, 25 septembrie, la ora 17.00, la Galeriile de Artă „Ion Irimescu”. Curatorul acestei expoziții este prof. Sorin Baciu, care a invitat-o pe prof. dr. Raluca Schipor-Baban să vorbească despre artiști și lucrările pe care le-au expus pe simeze.