Explozie de culoare și bucurie la ”Sărbătoarea Roadelor”, un eveniment care a reunit comunitatea poloneză

A fost o explozie de culoare și bucurie la ”Sărbătoarea Roadelor”, un eveniment care s-a derulat la Solonețu Nou și care a reunit comunitatea poloneză din Bucovina și nu numai.

Este, de asemenea, o reuniune anuală a tuturor comunităților poloneze care trăiesc în România, care prezintă cu mândrie tot ce au mai bun, mulțumind pentru recoltă și pentru un an favorabil.

Sărbătoarea Roadelor a început la ora 11:00 cu o Sfântă Liturghie solemnă, cu sfințirea coroanelor și a roadelor.

Slujba a fost prezidată de episcopul auxiliar al Arhiepiscopiei de Cracovia și delegatul Conferinței Episcopatului Poloniei pentru Pastorația Emigrației Poloneză, pr. Robert Chrząszcz.

Au concelebrat decanul de Bucovina, pr. Alois Farțadi, franciscan care slujește la Cernăuți, părinte Jerzy Brzóska, capelanul polonezilor din dieceza de Iași și parohul la Solonețu Nou, pr. Stanislav Ioan Cucharec, precum și mulți alți preoți din întregul decanat de Bucovină.

După Sfânta Liturghie standuri pline de roade și specialități culinare au prezentat comunitățile polonezilor din Bucovina, dar și din Iași, Constanța și București, precum și vecininii lor români și ucraineni.

Standuri cu produse regionale au prezentat regiunea Podkarpacie – doamnele de la Cercurile de Gospodine din localitățile Widaczów și Skopanie, precum și regiunea Małopolska – Cercurile de Gospodine din localitatea Pawęzów, comuna Lisia Góra și Nieciecza, comuna Żabno, reprezentând Camera Agricolă din Małopolska.

A avut loc tradiționala tombolă, precum și un concert folcloric cu participarea ansamblurilor comunității poloneze din Bucovina: „Mała Pojana” din Poiana Micului, „Sołonczanka” din Solonețu Nou, „Kaczykanka” din Cacica și „Echo” din Moara.

Pe scenă au urcat și oaspeții: ansamblul vocal al comunității poloneze „Echo Prutu” din Cernăuți, Ucraina, grupul reprezentând delegația Camerei Agricole din Małopolska, ansamblul urmașilor reemigranților din Bucovina în Polonia „Dolina Nowego Sołońca” din Złotnik, formația Kapela Dziki Bez care a prezentat tradițiile muzicale ale grupului etnografic Lasowiacy.

Alături de comunitatea poloneză din România și de participanții la Zilele Culturii Polonă au mai fost: Ambasadorul Republicii Polone la București ES Paweł Soloch, Consulul RP la București Artur Tarasewicz, Consului onorific RP la Brașov Janusz Szaliński, o delegație a Voievodatului Podkarpackie cu vice-președintele Consiliului Voievodatului Podkarpackie Piotr Pilch și secretarul Voievodatului Podkarpackie, Katarzyna Sołek, viceprimarul orașului Częstochowa, Ryszard Stefaniak, precum și unul din membri conducerii Asociației „Wspólnota Polska”, Sebastian Jaworowski.

Autoritățile locale au fost reprezentate de: subprefectul județului Suceava Camelia Damian, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Stelian Simeria și viceprimarul comunei Cacica, Mihai Break.