Experimentații Gavriloaia și Șelaru au vorbit despre derbiul Moldovei și provocările din Liga Zimbrilor

Handbaliștii de la CSU Suceava vor începe ediția de campionat 2026-2027 a Ligii Zimbrilor cu un meci tare, urmând să întâlnească pe CSM Vaslui, în derbiul Moldovei, sâmbătă, cu începere de la ora 17.30, în sala „Dumitru Bernicu”.

Răzvan Gavriloaia – antrenor secund și jucător CSU Suceava – a declarat: „Suntem pregătiți pentru prima partidă, nu avem de ales. Lupta vine chiar dacă ești pregătit sau nu, dar vreau să cred că suntem suficient de pregătiți încât să o abordăm cu un tonus bun, cu încredere mare și cu atitudine foarte bună, pentru că asta e cea mai importantă.

Întâlnim un adversar care, pe hârtie, ne este superior. Noi am încercat să avem continuitate, pe cât posibil să păstrăm lotul. Nu ne-am permis să aducem transferuri de notorietate sau jucători cu valori confirmate în Liga Națională. Mergem pe continuitate și încercăm să creștem copiii noștri, să devină ei din ce în ce mai buni și să confirme și să reconfirme, de la an la an, valoarea lor în cadrul lotului nostru. Ca obiectiv, cred că ne putem încadra între locurile 6 și 8 la finalul sezonului.”

La rândul său, experimentatul portar George Șelaru a precizat: „Da, cu siguranță suntem pregătiți. A trecut ceva timp de când ne-am reunit și, deși pregătirea noastră este ușor atipică, cu universitarele, în care mare parte din echipă lipsește, am avut destul timp, am avut și câteva meciuri amicale și cred că vom fi la 100% la începutul sezonului.

CSU Suceava a dat șanse tinerilor și eu cred că și anul ăsta va conta foarte, foarte mult faptul că ei au acum un an de experiență.

Mă refer la cei care au venit anul trecut, pentru că deja pe Zarițchi, Grigore, Niculaie nu-i mai considerăm atât de tineri. Ei deja au trecut prin focuri câteva sezoane și sunt jucători cu experiență. Dar îi avem pe Ilucă, Șerban, Rusu, Rîpă. Dascălu și el e deja la al treilea sezon de Liga Națională, la 19 ani, dacă nu mă înșel. Dacă ei vor fi și mai bine decât anul trecut, că ne-au ajutat destul de mult, cu siguranță vom putea să depășim locul la care se așteaptă lumea.

Suntem convinși că sala va fi plină la meciul cu CSM Vaslui. Știm că oamenii de-abia așteaptă. A trecut destul de mult timp de la ultimul meci acasă și, dacă și noi vom avea un nivel al jocului corespunzător, sigur sala ne va purta către victorie.”

Programul complet al primei etape:

CSM Constanța – Dinamo

Steaua – HC Buzău

CSM București – Teutonii Ghimbav

CSU Suceava – CSM Vaslui

Potaissa Turda – SCM Poli Timișoara

Minaur Baia Mare – Universitatea Cluj