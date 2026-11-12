Prof. univ. dr. Roxana Filip, cadru didactic al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și medic primar în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”, a reprezentat mediul academic și medical sucevean la conferința internațională „Current Trends in Antimicrobial Resistance: European and Regional Perspectives” (Tendințe actuale în rezistența antimicrobiană: perspective europene și regionale), desfășurată la Universitatea de Stat de Medicină „Mkhitar Heratsi” din Erevan, Armenia, în perioada 6-7 noiembrie a.c..

Evenimentul organizat de universitatea armeană în parteneriat cu Asociația Epidemiologilor și Microbiologilor din Armenia a reunit experți din Europa și din regiune, precum și reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, pentru a dezbate provocările actuale legate de rezistența la antimicrobiene – fenomen descris de specialiști drept o „pandemie tăcută” și o amenințare sistemică la adresa sănătății publice.

În prima zi a manifestării, prof. univ. dr. Roxana Filip a susținut lucrarea științifică intitulată „Microbiological Tango: Antimicrobial Resistance and Antimicrobial Stewardship” (Tango microbiologic: rezistența antimicrobiană și utilizarea judicioasă a antimicrobienelor). Cercetarea a fost realizată în colaborare cu o echipă de cercetători și specialiști afiliați Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava – Liliana Anchidin Norocel, Elena Iorgu și Gabriela Ștefan –, alături de Viorel Munteanu, de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Lucrarea a abordat echilibrul necesar dintre monitorizarea rezistenței bacteriene și administrarea responsabilă a antibioticelor în practica medicală.

Experiența medicală din Suceava, prezentată de prof. univ. dr. Roxana Filip la o conferință internațională din Erevan

Studiul prezentat de prof. univ. dr. Roxana Filip la conferința din Armenia este strâns legat de activitatea sa de cercetare, ca director al proiectului transfrontalier România – Republica Moldova „Genomic Surveillance of Urban Pathogens for Environmental and Public Health Protection: A ‘One Health’ Approach” (Supravegherea genomică a agenților patogeni urbani pentru protecția mediului și a sănătății publice: o abordare de tip „O singură sănătate”), cu acronimul UPGRADE. Proiectul, finanțat prin programul de cooperare transfrontalieră, vizează monitorizarea avansată a agenților patogeni și a rezistenței la antimicrobiene la nivel regional.

În a doua zi a conferinței, prof. univ. dr. Roxana Filip a fost invitată ca panelist în cadrul sesiunii de dezbateri „Antimicrobial Resistance from the Perspective of Infection Prevention and Control” (Rezistența antimicrobiană din perspectiva prevenirii și controlului infecțiilor), alături de experți internaționali din Danemarca, Georgia și Armenia. „Schimbul de bune practici la nivel internațional este esențial. Prin proiectul transfrontalier UPGRADE și prin munca echipelor de la Suceava, căutăm soluții concrete pentru utilizarea responsabilă a antibioticelor și protejarea pacienților”, a declarat prof. univ. dr. Roxana Filip.

Experiența medicală din Suceava, prezentată de prof. univ. dr. Roxana Filip la o conferință internațională din Erevan

Potrivit informării publicate de Universitatea de Stat de Medicină din Erevan, lucrările conferinței au fost deschise de rectorul instituției, prof. Armen Muradyan, care a subliniat responsabilitatea mediului universitar de a forma medici pregătiți să educe publicul cu privire la riscurile epidemiologice. La rândul său, dr. Siddhartha Sankar Datta, șeful Biroului OMS din Armenia, a atras atenția asupra impactului global al acestui fenomen, avertizând că, în lipsa unor măsuri prioritare urgente, rezistența la antimicrobiene ar putea provoca până la 10 milioane de decese anual la nivel mondial până în anul 2050.

Pe parcursul evenimentului, delegația de experți internaționali a participat și la o întâlnire de lucru găzduită de rectorul Armen Muradyan, în cadrul căreia au fost discutate viitoare programe de cooperare academică și științifică între instituțiile participante.