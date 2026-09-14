Exercițiu de mobilizare militară în județul Suceava. Rezerviștii sunt chemați la unități începând de astăzi

Instituția Prefectului județului Suceava informează că, în perioada 14-18 septembrie a.c., se desfășoară „Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare – MOBEX NT-SV-BT-26”. Activitatea este organizată și condusă de Ministerul Apărării Naționale.

Exercițiul are loc simultan în trei județe: Neamț, Suceava și Botoșani. Demersul este realizat în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Prefectura subliniază că acest tip de exerciții se organizează periodic în toate județele țării. Planul de verificare a fost aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în cursul anului trecut. Pe durata desfășurării MOBEX NT-SV-BT-26, o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în județul Suceava, care sunt cuprinși în planurile de mobilizare, vor fi chemați la unitățile militare. Aceștia vor participa la activități specifice de pregătire pe parcursul unei singure zile, conform prevederilor legale în vigoare.