Județul Suceava se pregătește pentru un episod de vreme severă, fiind vizat în cursul zilei de vineri, 20 noiembrie, de avertizări meteorologice de cod roșu și cod portocaliu de vânt puternic. În acest context, Prefectura Suceava a transmis joi un set de recomandări pentru protejarea populației și a dispus mobilizarea instituțiilor de intervenție.

Autoritățile le solicită sucevenilor prudență maximă pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase și respectarea următoarelor măsuri de autoprotecție:

Evitați deplasările care nu sunt absolut necesare pe perioada avertizărilor.

Nu vă adăpostiți în apropierea copacilor, a stâlpilor de electricitate sau a construcțiilor instabile.

Evitați parcarea autovehiculelor lângă arbori sau lângă obiecte care pot fi dislocate și luate de vânt.

Asigurați obiectele aflate pe balcoane, terase și în gospodării, care ar putea fi spulberate de rafale.

Urmăriți informările oficiale și respectați indicațiile transmise de autorități.

În cazul producerii unor situații de urgență, cetățenii sunt rugați să apeleze imediat numărul unic 112. Potrivit datelor meteorologice, în prima parte a zilei de vineri, 20 noiembrie, în intervalul orar 01:00 – 10:00, județul Suceava se va afla sub incidența a două avertizări distincte. Codul roșu de vânt vizează jumătatea vestică, de munte, a județului Suceava, la altitudini de peste 1.200 de metri, unde sunt prognozate intensificări puternice și susținute ale vântului.

Codul portocaliu de vânt vizează jumătatea estică a județului, precum și zona montană la altitudini cuprinse între 800 și 1.200 de metri. În aceste zone, vântul va sufla cu rafale de 70–90 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 100–130 km/h.

Pentru limitarea efectelor negative, prin intermediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava, au fost transmise solicitări către toate instituțiile și operatorii economici din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Secțiile de Drumuri Naționale Suceava și Câmpulung Moldovenesc, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, alături de structurile CFR, vor monitoriza permanent căile de comunicație. Echipele și utilajele vor fi pregătite să intervină operativ pentru îndepărtarea arborilor căzuți, a crengilor rupte sau a altor obstacole.

Operatorii de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale vor supraveghea rețelele și vor menține echipe specializate pregătite pentru remedierea rapidă a eventualelor avarii. Direcția Silvică și Garda Forestieră Suceava vor monitoriza fondul forestier și arborii care pot pune în pericol populația, drumurile sau rețelele de utilități. Prefectul Traian Andronachi a transmis că toate structurile implicate au obligația de a-și menține personalul și tehnica în stare de operativitate și de a raporta imediat orice blocaj sau avarie, pentru o intervenție rapidă și coordonată.