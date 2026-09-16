Iulius Mall Suceava propune, în această săptămână, o serie de evenimente dedicate întregii familii. Programul include două seri de film în aer liber, un spectacol de teatru pentru copii și un atelier de creație dedicat lucrului manual. Participarea la toate activitățile este gratuită.

Miercuri, de la ora 19.00, ecranul amplasat în parc va găzdui proiecția filmului „No Hard Feelings”, o comedie care combină situațiile neașteptate cu momentele emoționante. Pelicula o are în centrul poveștii pe Maddie, o tânără care traversează o perioadă dificilă și acceptă o provocare neobișnuită pentru a-și rezolva problemele financiare. Proiecția în aer liber oferă publicului ocazia de a petrece o seară de film într-un cadru relaxat.

Pentru cei mici, programul continuă sâmbătă, între orele 16.00 și 17.00, în zona Reserved, cu spectacolul de teatru „Cei trei purceluși”. Una dintre cele mai cunoscute povești ale copilăriei va prinde viață pe scenă prin intermediul celor trei frați care încearcă să-și construiască locuințe cât mai rezistente pentru a se proteja de lupul cel rău. Spectacolul îmbină umorul și personajele îndrăgite cu mesaje despre perseverență și responsabilitate.

Evenimente pentru întreaga familie, în această săptămână, la Iulius Mall Suceava

În aceeași zi, între orele 17.00 și 20.00, tot în zona Reserved, copiii vor putea participa la un atelier creativ susținut de Matei Căldăruș. Activitatea le oferă ocazia să descopere tehnici de lucru manual și să creeze articole din piele naturală, pe care le vor putea lua acasă la finalul atelierului. Participanții vor fi împărțiți în trei serii, fiecare cu câte 20 de locuri. Înscrierile sunt gratuite și se realizează la Centrul Info.

Duminică, de la ora 19.00, seria proiecțiilor în aer liber continuă cu „Mufasa: The Lion King”. Filmul prezintă povestea lui Mufasa, de la copilăria sa marcată de pierderea familiei până la devenirea sa ca lider al Regatului Luminii. Proiecția este o invitație la o călătorie cinematografică în universul Disney, potrivită atât pentru copii, cât și pentru părinți.

Prin programul pregătit pentru această săptămână, Iulius Mall Suceava reunește activități culturale și de divertisment pentru publicul de toate vârstele, într-un cadru accesibil și cu participare gratuită.