Eveniment public despre prevenția și depistarea timpurie a cancerului mamar, la Spitalul Clinic din Suceava

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava se alătură campaniei internaționale „Octombrie roz” printr-o acțiune publică dedicată sănătății femeilor. Luni, 5 octombrie a.c., începând cu ora 13:00, spațiul din fața secției de Oncologie medicală va găzdui evenimentul public intitulat „Cancerul mamar: să vorbim despre el la timp”. Purtătorul de cuvânt al unității medicale, dr. Tiberius Brădățan, a subliniat că întâlnirea este axată pe informare, prevenție, diagnostic precoce și abordarea vieții după cancer.

Inițiat de dr. Natalia Gherasim-Morogai, medic specialist Oncologie medicală, în parteneriat cu conducerea spitalului, evenimentul va reuni o echipă multidisciplinară formată din medici oncologi, radiologi, chirurgi, radioterapeuți și psihologi. Alături de specialiști, la discuții vor participa și paciente care au învins boala, oferind mărturii despre importanța sprijinului emoțional și a tratamentului corect.

Un punct central al evenimentului de la Suceava îl reprezintă prezentarea proiectului DARIA („Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces”). Acesta este primul program național de depistare timpurie a cancerului de sân din România. Finanțat cu peste 260 de milioane de lei prin programul Sănătate din Fondul Social European, proiectul este coordonat la nivel național de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca.

Obiectivul principal al proiectului DARIA este asigurarea accesului gratuit la mamografii de screening pentru 119.000 de femei, cu accent pe persoanele din grupuri vulnerabile sau din mediul rural. Programul vizează femeile cu vârste cuprinse între 50 și 69 de ani, categoria cu cea mai mare incidență a bolii. Depistat în stadii incipiente, I sau II, cancerul mamar are șanse de vindecare de peste 90%.

Prin acțiunea de luni, Spitalul Clinic din Suceava își propune să elimine barierele de comunicare legate de această afecțiune și să faciliteze parcursul pacientelor de la informare la investigații care să le salveze viața. Sucevencele sunt invitate să participe la eveniment pentru a afla de la medici cum pot accesa investigațiile gratuite și care sunt pașii în autoexaminare și prevenție.