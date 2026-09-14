Eveniment fotbalistic nostalgic la Arbore

La ințiativa oamenilor de afaceri Ion și Mitică Prichici, care au beneficiat de sprijinul primăriei din comună, pe stadionul din Arbore a avut loc zilele trecute o întâlnire a foștilor fotbaliști ai echipei locale, Viitorul, care a participat cu succes o perioadă îndelungată în competițiile județene.

Iubitorii fotbalului din Arbore, care au venit în număr mare la stadion, au avut ocazia să vadă din nou la lucru foste glorii ale fotbalului local, dintre care s-au distins venerabilii Mihai Buliga, care la cei 82 de ai săi a evoluat 20 pentru 20 de minute și Vasile Pahomi, în vârstă de 76 de ani, care a jucat tot meciul.

În afară de jucătorii cu origini în comuna Arbore, au participat activ la eveniment și mai mulți fotbaliști suceveni cunoscuți publicului larg, precum Ovidiu Ciobanu, Pepe Armeanca, Nae Grosu, Tudor Homneac, Lucian Burlacu, Iulian Ignătescu, Ovidiu Păcurari, Petru Răzlog, Vlad Răzlog, Adrian Cerlincă sau Iulian Gorbănescu.

Printre invitații speciali ai evenimentului s-au aflat Ilie Lahman, Vasile Pleșca sau Gabriel Clim, oameni de afaceri care investit timp și bani în dezvoltarea fotbalului sucevean de-a lungul timpului.

Arbitrul întâlnirii a fost Ghiță Ignăntescu.