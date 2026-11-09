Eveniment expozițional „Interferențe”, în atmosfera creației artiștilor Radu Bercea și Samoilă Luchian

Un adevărat omagiu adus artei a avut loc la finalul săptămânii trecute, în cadrul Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina de la Gura Humorului. Simezele spațiilor expoziționale ale muzeului au fost înnobilate în lumina și culoarea tablourilor purtând semnătura artistului Radu Bercea și a invitatului său, medicul și pasionatul de pictură Samoilă Luchian, de la Rădăuți. Culorile toamnei s-au revărsat în tablouri cu peisaje, flori, personaje creionate cu mult talent sau mănăstiri bucovinene.

Prezentarea evenimentului a aparținut directorului muzeului, Robert Galavan, care a spus în cuvântul de deschidere: „Astăzi avem o expoziție comună a doi autori, Radu Bercea și Samoilă Luchian, doi oameni care se încăpățânează să aducă culoarea în viețile noastre și trebuie să apreciem mai mult aceste momente și să ne bucurăm de ele.”

Artistul Radu Bercea nu mai are nevoie de prezentare, operele sale vorbind despre un pictor plin de vitalitate și culoare, un neobosit creator în ciuda vârstei sale. Iubitorii de artă au putut admira peisaje de o rară sensibilitate și coloristică, flori, decorațiuni pline de simbol și lucrări realizate în tehnică proprie. În scurta sa prezență verbală, le-a mărturisit celor din jur: „Știți ce eu știu să fac și mă bucur că sunteți alături de mine de fiecare dată. Am realizat de-a lungul timpului peste 380 de expoziții personale și de grup, în țară și străinătate, iar dacă bunul Dumnezeu o să mă ajute și o să mă lase câțiva ani, o să mai fac încă vreo 200.”

Doctorul Samoilă Luchian este un pictor amator autodidact, după cum se autointitulează, care cochetează cu arta în afara muncii de zi cu zi. Lucrările prezentate de el, pline de inspirație și emoție, au fost apreciate de publicul prezent în număr mare: „Expun pentru prima oară la Gura Humorului și faptul că domnul Radu Bercea m-a invitat aici reprezintă o onoare pentru mine. Sunt unul dintre mulți alții care, provenind din alte meserii practicate, au abordat pictura, iar faptul că am plecat de la medicină spre pictură reprezintă un mod de a mă detașa de munca profesională și a mă încărca fizic și psihic cu acest univers artistic creat din atâtea stiluri.”, a spus Samoilă Luchian.

Ambii pictori au în comun proveniența din nordul Bucovinei, de lângă Cernăuți sau din județul Storojineț și probabil o apropiere dintre cei doi a fost înlesnită și de această apartenență natală.

Invitat la eveniment, primarul orașului Gura Humorului, Marius Ursaciuc, a ținut să transmită faptul că: „Tablourile dumneavoastă reprezintă o mare bucurie pentru noi toți și vă mulțumesc amândurora că împărtășiți bucuria cu noi. Orașul Gura Humorului, prin intermediul instituțiilor sale, reprezintă o casă pentru oricine apreciază frumosul și își dorește să transmită și altora acest sentiment.”

Nu au lipsit frumoase cuvinte și un catren realizat pe loc de scriitorul Constantin Bulboacă, celor doi artiști, câteva gânduri din creația scriitoarei Maria Crețu de la Mălini, îmbrăcate de atmosfera creată de interpretările la flaut ale profesorului Puiu Crețu. Expoziția este deschisă publicului până aproape de finalul lunii noiembrie.

Flori în creația lui Samoilă Luchian

Peisaje semnate de Samoilă Luchian

Peisaje purtând semnătura lui Radu Bercea