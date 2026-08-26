Eveniment cultural de Ziua Limbii Române, la Sala Unirii din Palatul Administrativ Suceava

De Ziua Limbii Române, 31 august, de la ora 16:00, la Sala Unirii din Palatul Administrativ Suceava va avea loc un eveniment cultural organizat de Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Consiliul Județean Suceava și Societatea Scriitorilor Bucovineni, în parteneriat cu Asociația Culturală „Nicolae Băciuț” Târgu Mureș, Liga Pensionarilor Mureș.

„Vă așteptăm alături de noi la manifestarea organizată pe 31 august, începând cu ora 16.00, pentru a marca împreună Ziua Limbii Române. Programul cuprinde întâlniri cu scriitori, prezentări de carte, recitaluri de muzică și poezie”, a transmis Gabriel Cărăbuș, directorul Bibliotecii „I.G. Sbiera” Suceava. Acțiunea culturală se înscrie în programul „Luna Diasporei – 2026”.