În vremea aceea, adunându-se mulțime de oameni, Iisus a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul prorocului Iona. Căci precum a fost Iona un semn pentru niniviteni, așa va fi și Fiul Omului semn pentru acest neam. Regina de la miazăzi se va ridica la judecată cu bărbații neamului acestuia și-i va osândi, pentru că a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon; și, iată, mai mult decât Solomon este aici. Bărbații din Ninive se vor ridica la judecată cu neamul acesta și-l vor osândi, pentru că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și, iată, mai mult decât Iona este aici. Nimeni, aprinzând făclie, nu o pune în loc ascuns, nici sub obroc, ci în sfeșnic, așa încât cei care intră să vadă lumina ei.
Evanghelia zilei
Recomandări
Evanghelia zilei
Cockteil… cu amor, umor și poezie. Soții împrumutate.
Cockteil… cu amor, umor și poezie. Soții împrumutate.
Cântec de dor. ”Mă culcasem lângă glasul tău./Era tare bine acolo și sânii tăi calzi îmi păstrau/tâmplele./Nici nu-mi mai amintesc ce cântai./Poate ceva despre crengile și apele care ți-au cutreierat/nopțile./Sau poate copilăria ta care a…