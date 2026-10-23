Religie

Evanghelia de astăzi

Evanghelia de astăzi
Evanghelia de astăzi

În vremea aceea, venind la Iisus, cei doisprezece I-au spus: Dă drumul mulțimii să se ducă prin satele și prin orașele dimprejur, ca să poposească și să-și găsească hrană, că aici suntem în loc pustiu. Iar El a zis către ei: Dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis: Nu avem mai mult decât cinci pâini și doi pești, afară numai dacă, ducându-ne noi, vom cumpăra merinde pentru tot poporul acesta. Căci erau ca la cinci mii de bărbați. Dar El a zis către ucenicii Săi: Așezați-i jos, în cete de câte cincizeci. Și au făcut așa și i-au așezat pe toți. Iar Iisus, luând cele cinci pâini și cei doi pești și privind la cer, le-a binecuvântat, a frânt și a dat ucenicilor ca să pună mulțimii înainte. Și au mâncat și s-au săturat toți și au luat ceea ce le-a rămas, douăsprezece coșuri de fărâmituri. Și când Se ruga Iisus îndeosebi, ucenicii Săi erau împreună cu El.

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Prin pădurea de cuvinte

Cockteil…cu amor, umor și poezie. Fuste (2)

Prin pădurea de cuvinte

Cockteil…cu amor, umor și poezie. Fuste (2)

Ce păcăleală! Mi-a trebuit niscai timp să decriptez mesajul acestei excelente caricaturi rusești! Dar m-au ajutat ”iconițele” aferente: Oare e o salvare, ori e un ghinion, când ai scăpat de răzbunarea unui soț gelos (probabil că și înainte de a-ți fi terminat treaba cu doamna), să aterizezi în balconul unui vecin de dedesubt... Care - al doilea ghinion, pe ziua de azi - e homosexual și pare bucuros de vizita musafirului neașteptat.
Credința în înviere risipește teama de moarte, încurajarea adresată sucevenilor în Duminica a XX-a după Pogorârea Sfântului Duh

Religie

Credința în înviere risipește teama de moarte, încurajarea adresată sucevenilor în Duminica a XX-a după Pogorârea Sfântului Duh

Religie

Credința în înviere risipește teama de moarte, încurajarea adresată sucevenilor în Duminica a XX-a după Pogorârea Sfântului Duh

Credința în înviere risipește teama de moarte, încurajarea adresată sucevenilor în Duminica a XX-a după Pogorârea Sfântului Duh