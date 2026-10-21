Religie

Evanghelia de astăzi

Evanghelia de astăzi
Evanghelia de astăzi

În vremea aceea a intrat Iisus în corabie cu ucenicii Săi și a zis către ei: Să trecem de cealaltă parte a lacului. Și au plecat. Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Atunci s-a lăsat pe lac o furtună de vânt și corabia se umplea de apă și erau în primejdie. Deci, apropiindu-se, L-au deșteptat, zicând: Învățătorule, Învățătorule, pierim! Iar El, sculându-Se, a certat vântul și valul apei și ele au încetat și s-a făcut liniște. Și le-a zis: Unde este credința voastră? Iar ei, temându-se, s-au mirat, zicând unii către alții: Oare cine este Acesta, că poruncește și vânturilor și apei, și ascultă de El?

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Ce păcăleală! Mi-a trebuit niscai timp să decriptez mesajul acestei excelente caricaturi rusești! Dar m-au ajutat ”iconițele” aferente: Oare e o salvare, ori e un ghinion, când ai scăpat de răzbunarea unui soț gelos (probabil că și înainte de a-ți fi terminat treaba cu doamna), să aterizezi în balconul unui vecin de dedesubt... Care - al doilea ghinion, pe ziua de azi - e homosexual și pare bucuros de vizita musafirului neașteptat.

Prin pădurea de cuvinte

Cockteil…cu amor, umor și poezie. Fuste (2)

Prin pădurea de cuvinte

Cockteil…cu amor, umor și poezie. Fuste (2)

Ce păcăleală! Mi-a trebuit niscai timp să decriptez mesajul acestei excelente caricaturi rusești! Dar m-au ajutat ”iconițele” aferente: Oare e o salvare, ori e un ghinion, când ai scăpat de răzbunarea unui soț gelos (probabil că și înainte de a-ți fi terminat treaba cu doamna), să aterizezi în balconul unui vecin de dedesubt... Care - al doilea ghinion, pe ziua de azi - e homosexual și pare bucuros de vizita musafirului neașteptat.
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