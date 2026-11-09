Evaluări medicale gratuite la Spitalul Județean Suceava, de Ziua Mondială a Diabetului

Sucevenii interesați de starea lor de sănătate pot beneficia de evaluări medicale și sesiuni de educație gratuite vineri, 13 noiembrie a.c., între orele 8:00 și 13:00. Acțiunea este organizată de echipa medicală a Centrului Antidiabetic Județean Suceava în cadrul ambulatoriului de diabet zaharat al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului Zaharat, marcată anual pe 14 noiembrie. Informațiile au fost transmise printr-un comunicat de presă semnat de dr. Claudiu Cobuz, medic primar șef al secției clinice Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice și coordonator al Centrului Antidiabetic Județean Suceava.

Evenimentul se adresează tuturor persoanelor care doresc o evaluare a sănătății metabolice, indiferent dacă au sau nu un diagnostic stabilit. Sunt așteptați cu precădere cei cu exces ponderal, antecedente familiale de diabet, hipertensiune arterială, sedentarism sau alte tulburări metabolice, dar și pacienții deja diagnosticați. Participanților li se vor determina gratuit glicemia și hemoglobina glicozilată, li se vor măsura greutatea și înălțimea, urmând să li se calculeze indicele de masă corporală și să li se analizeze compoziția corporală.

De asemenea, aceștia vor primi materiale educative despre alimentația sănătoasă și prevenirea complicațiilor. Pacienții aflați deja sub tratament nu trebuie să își modifice medicația înainte de testare, fiind însă util să aibă la ei schema de tratament și valorile recente ale glicemiei. La acțiune vor lua parte și studenții din anul al III-lea ai specializării Nutriție și Dietetică din cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, care vor ajuta la evaluarea parametrilor antropometrici. Organizatorii precizează că aceste testări au rol de depistare precoce, iar eventualele rezultate modificate vor necesita un consult medical suplimentar.

La nivelul județului Suceava, statisticile arată o creștere constantă a numărului de pacienți. Potrivit datelor Centrului Antidiabetic Județean, la finalul lunii octombrie 2026 erau în evidență 42.682 de persoane cu diabet zaharat, comparativ cu 40.937 la sfârșitul anului 2025. Aceasta reprezintă o creștere de 1.745 de cazuri noi, dintre care 20 sunt copii. Îngrijirea acestor pacienți la Spitalul Clinic Județean Suceava se realizează integrat, prin spitalizare continuă, spitalizare de zi și consultații ambulatorii, doar în primul semestru al anului 2026 fiind efectuate 8.100 de consultații de specialitate. Unitatea medicală dispune de tehnologii moderne, precum sistemul SUDOSCAN, determinarea indicelui gleznă-braț, testarea hemoglobinei glicozilate, sisteme de monitorizare continuă a glucozei și pompe de insulină, inclusiv sisteme automate de administrare.

„Diabetul zaharat nu mai poate fi privit exclusiv ca o boală a glicemiei, ci ca o afecțiune complexă, care necesită o abordare medicală integrată. Creșterea numărului de pacienți confirmă importanța accesului la servicii medicale moderne, a diagnosticului precoce și a educației terapeutice”, a subliniat dr. Claudiu Cobuz.

Diabetul zaharat este o afecțiune metabolică cronică ce atrage un risc ridicat de complicații cardiovasculare, renale, neurologice și oftalmologice. Campania internațională pentru perioada 2026–2027 se desfășoară sub tema „Early Action on Diabetes” („Acțiune timpurie împotriva diabetului”). Mesajul acesteia evidențiază faptul că prevenția, identificarea bolii din timp și intervenția medicală integrată sunt esențiale pentru a preveni complicațiile și a asigura pacienților o viață mai lungă și mai sănătoasă.