Evaluarea națională 2027: simularea, în martie, examenul, la finalul lui iunie

Elevii care încheie ciclul gimnazial anul viitor vor susține evaluarea națională în perioada 22-25 iunie 2027, potrivit calendarului final publicat, marți, 20 octombrie, de Ministerul Educației și Cercetării.

Conform documentului, probele examenului se vor desfășura între 22 și 25 iunie 2027 (22 iunie – limba română, 24 – matematică, 25 – limba maternă), cu afișarea rezultatelor pe 30 iunie, depunerea contestațiilor pe 1 și 2 iulie și publicarea rezultatelor finale pe 7 iulie.

De asemenea, simularea examenului este programată pentru perioada 16-18 martie 2027, urmată de publicarea mediilor pe 30 martie.

Calendarul propus de Ministerul Educației și Cercetării se află, în acest moment, în etapa de consultare publică.

„Pentru o mai bună fundamentare a deciziei privind contestarea notei obținute la evaluarea inițială se menține posibilitatea vizualizării lucrărilor scrise după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea lucrării”, informează Ministerul Educației.