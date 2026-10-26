Evacuați de Primăria Suceava, drumarii se mută la Biblioteca Județeană, iar mobila de la Bibliotecă ajunge la „Pesticide”

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri (DJDP) Suceava își mută sediul în spații deținute de Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, în timp ce mobilierul instituției culturale va rămâne depozitat într-un fost depozit de pesticide. Aceste mutări sunt generate de o solicitare a Primăriei Suceava și de lucrările de reabilitare care blochează vechile sedii ale instituțiilor. Cele două proiecte de hotărâre vor fi supuse aprobării consilierilor județeni în ședința de joi, 29 octombrie.

Situația DJDP Suceava a devenit critică după ce Primăria Suceava a solicitat Consiliului Județean eliberarea din strada Nicolae Bălcescu nr. 2, imobil aflat în proprietatea municipiului și în care drumarii județeni își aveau „casa” temporar din anul 2021, printr-un acord de folosință gratuită.

În sediul lor, stabilit pe Aleea Ion Grămadă nr. 1-3, nu se pot muta deoarece clădirea respectivă se află în reabilitare termică prin Programul Regional Nord-Est, iar lucrările au ca termen de finalizare luna mai 2028. Cum Palatul Administrativ nu mai are spații disponibile pentru DJDP, instituția tutelară, care este Consiliul Județean, a trebuit să găsească o soluție de avarie.

Soluția identificată constă în mutarea sediului DJDP pe strada Mitropoliei nr. 4. Drumurile Județene vor prelua în administrare clădirea fostului Centru Național de Informare și Promovare Turistică, un imobil cu 3 niveluri și o suprafață desfășurată de 325,36 mp, ale cărui lucrări de reabilitare s-au finalizat recent, dar și spații din clădirea Bibliotecii Județene, în suprafață de 146,60 mp, la parter și etajul 1.

Mobila Bibliotecii rămâne la „Pesticide”, pe strada Universității

Cea de-a doua mutare adusă în dezbaterea consilierilor județeni vizează Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, care se află, la rândul ei, într-un proces de modernizare a Corpului B, în cadrul proiectului cu finanțare PNRR „Biblioteca – hub digital pentru educație”.

Pentru a permite execuția lucrărilor, mobilierul bibliotecii a fost evacuat încă din toamna anului 2024 și depozitat într-un spațiu neconvențional: un compartiment de 106 mp dintr-o clădire utilizată în trecut ca depozit de pesticide, situată pe strada Universității nr. 3. Acest imobil provine din fostul patrimoniu al Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor.

Cum vechiul contract de administrare pentru depozit a expirat chiar luna aceasta, pe 22 octombrie 2026, iar lucrările la Corpul B nu sunt complet finalizate, Biblioteca a cerut prelungirea dreptului de utilizare a spațiului de pe strada Universității. Proiectul de hotărâre prevede darea în administrare a depozitului către Bibliotecă pentru o perioadă de încă 24 de luni, asigurându-se astfel adăpostirea mobilierului până la finalizarea amenajărilor la sediul central.

Ambele proiecte de relocare poartă semnătura de inițiator a vicepreședintelui CJ Suceava Stelian Simerea și dețin rapoartele de oportunitate și legalitate din partea Direcției Arhitect-Șef. Dacă proiectele vor fi aprobate joi de plenul deliberativ, protocoalele de predare-primire a spațiilor de pe străzile Mitropoliei și Universității vor fi semnate în termen de 30 de zile, punând capăt, cel puțin temporar, crizei de spațiu cu care se confruntă cele două instituții.