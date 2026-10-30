Etapa județeană a proiectelor de voluntariat și acțiune comunitară, luni, la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava va găzdui luni, 2 noiembrie 2026, etapa județeană a proiectelor de voluntariat și acțiune comunitară (Strategia Națională de Acțiune Comunitară – SNAC) pentru anul școlar 2025–2026, sub genericul „Sub semnul dăruirii – Suflete alese, fapte luminoase”.

Organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, întâlnirea va aduce în lumină puterea educației de a cultiva omenia și de a transforma sensibilitatea în implicare.

Cele 81 de proiecte înscrise sunt tot atâtea file dintr-o cronică a generozității scrisă de elevi și profesori. Dincolo de obiective, activități și rezultate, ele păstrează emoția întâlnirilor care au apropiat oameni, bucuria sprijinului oferit la vreme și curajul de a crede că fiecare gest poate schimba ceva în viața celui de alături.

Prin Strategia Națională de Acțiune Comunitară, școala cultivă acea înțelepciune a inimii prin care elevii învață să asculte, să înțeleagă și să fie de folos. O carte dăruită, un dar pregătit cu grijă, o mână întinsă la nevoie devin, astfel, lecții de viață, iar voluntariatul capătă adâncimea unei educații care formează caractere și trezește responsabilitatea față de ceilalți.

Coordonată la nivel județean de prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare, etapa va valoriza munca elevilor voluntari și a profesorilor coordonatori, oferind un spațiu de împărtășire a experiențelor și a bunelor practici. Fiecare proiect va aduce în această întâlnire propria lui lumină, născută din efortul comun al celor care au făcut din dăruire un mod de a fi.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava transmite aprecierea sa elevilor, cadrelor didactice și partenerilor care au dat viață acestor inițiative. Prin devotamentul lor, arborele faptelor bune își întărește rădăcinile în școală și își întinde ramurile spre comunitate, purtând mai departe promisiunea unei lumi în care fiecărui om îi este păstrat un loc în grija celorlalți.

„În toamna școlilor sucevene, binele își adună roadele. Din grija unui copil pentru un alt copil, din răbdarea unui profesor care așază încredere lângă o inimă încercată, din bucuria de a dărui fără a cere nimic în schimb a crescut un arbore viu al solidarității, ale cărui ramuri poartă povești, speranțe și destine atinse de generozitate. Acolo unde un suflet alege să dăruiască, speranța prinde rădăcini”, spun organizatorii.