Etapă favorabilă oaspeților în Liga a IV-a „Mihu”

Nu mai puțin de cinci victorii în deplasare au realizat formațiile vizitatoare în etapa a VII-a a Ligii a IV-a „Mihu”, trei dintre acestea fiind categorice. Astfel, Minerul Iacobeni s-a impus cu 7-0 la Ipotești prin golurile înscrise de Marius Baicu (2), Șerban Tunsu, Mihai Prodan, Ionuț Timiș, Daniel Timiș, Răzvan Tălmăcel.
De asemenea, Progresul Frătăuții Vechi a dispus cu 8-2 de CS Gura Humorului, avându-i pe Alexandru Zaharie (5), Raul Sotropa, Tudor Racocea și Adrian Vicol, marcatori, iar Academica Gălănești a învins cu 7-2 la Drăgușeni, cu ajutorul reușitelor semnate de Iosif Netbai (2), Emanuel Moloce (2), Liviu Coroamă, Ion Furdiac și Nicolae Ciobotar.
Rezultate înregistrate în etapa a VII-a:
Bucovina Rădăuți – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 0-2
Stejarii Dragomirnei – Forest Pătrăuți 1-2
Moldova Drăgușeni – Academica Gălănești 2-7
Dream Team Ipotești – Minerul Iacobeni 0-7
Viitorul Liteni – Viitorul Fălticeni 2-0
CS Gura Humorului – Progresul Frătăuții Vechi 2-8
CS Vicovu de Sus – Bucovina Dărmănești 3-0
Clasament
1 CS Vicovu de Sus 7 6 0 1 32-5 18p
2 Minerul Iacobeni 7 6 0 1 30-4 18p
3 Academica Gălănești 7 6 0 1 34-12 18p
4 Raraul Câmpulung 7 5 2 0 21-6 17p
5 Viitorul Fălticeni 7 5 0 2 21-14 15p
6 Viitorul Liteni 7 4 0 3 14-11 12p
7 Forest Pătrăuţi 7 3 1 3 15-18 10p
8 Stejarii Dragomirnei 7 3 0 4 11-13 9p
9 Bucovina Dărmănești 7 2 1 4 13-17 7p
10 Progresul Frătăuții Vechi 7 2 0 5 18-19 6p
11 Moldova Drăgușeni 7 2 0 5 15-27 6p
12 Bucovina Rădăuți 7 2 0 5 5-26 6p
13 CS Gura Humorului 7 1 0 6 12-34 3p
14 Dream Team Ipotești 7 0 0 7 4-39 0p