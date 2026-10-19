Etapă favorabilă oaspeților în Liga a IV-a „Mihu”

Nu mai puțin de cinci victorii în deplasare au realizat formațiile vizitatoare în etapa a VII-a a Ligii a IV-a „Mihu”, trei dintre acestea fiind categorice. Astfel, Minerul Iacobeni s-a impus cu 7-0 la Ipotești prin golurile înscrise de Marius Baicu (2), Șerban Tunsu, Mihai Prodan, Ionuț Timiș, Daniel Timiș, Răzvan Tălmăcel.

De asemenea, Progresul Frătăuții Vechi a dispus cu 8-2 de CS Gura Humorului, avându-i pe Alexandru Zaharie (5), Raul Sotropa, Tudor Racocea și Adrian Vicol, marcatori, iar Academica Gălănești a învins cu 7-2 la Drăgușeni, cu ajutorul reușitelor semnate de Iosif Netbai (2), Emanuel Moloce (2), Liviu Coroamă, Ion Furdiac și Nicolae Ciobotar.

Rezultate înregistrate în etapa a VII-a:

Bucovina Rădăuți – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 0-2

Stejarii Dragomirnei – Forest Pătrăuți 1-2

Moldova Drăgușeni – Academica Gălănești 2-7

Dream Team Ipotești – Minerul Iacobeni 0-7

Viitorul Liteni – Viitorul Fălticeni 2-0

CS Gura Humorului – Progresul Frătăuții Vechi 2-8

CS Vicovu de Sus – Bucovina Dărmănești 3-0

Clasament

1 CS Vicovu de Sus 7 6 0 1 32-5 18p

2 Minerul Iacobeni 7 6 0 1 30-4 18p

3 Academica Gălănești 7 6 0 1 34-12 18p

4 Raraul Câmpulung 7 5 2 0 21-6 17p

5 Viitorul Fălticeni 7 5 0 2 21-14 15p

6 Viitorul Liteni 7 4 0 3 14-11 12p

7 Forest Pătrăuţi 7 3 1 3 15-18 10p

8 Stejarii Dragomirnei 7 3 0 4 11-13 9p

9 Bucovina Dărmănești 7 2 1 4 13-17 7p

10 Progresul Frătăuții Vechi 7 2 0 5 18-19 6p

11 Moldova Drăgușeni 7 2 0 5 15-27 6p

12 Bucovina Rădăuți 7 2 0 5 5-26 6p

13 CS Gura Humorului 7 1 0 6 12-34 3p

14 Dream Team Ipotești 7 0 0 7 4-39 0p