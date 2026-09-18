Etapă cu goluri multe în Campionatul Județean de Old-Boys „Flamex”

Alte zece partide s-au disputat săptămâna aceasta în Campionatul Județean de Minifotbal pentru Old-Boys „Flamex”, înregistrându-se o medie de 8,5 goluri pe meci.

În derbiul rundei a doua, Ripac Hugo Veteo One a dispus cu 3-0 de DOR ADF la capătul unui joc cu mulți nervi și presărat de durități.

În cel mai echilibrat joc al etapei, băieții lui Mitică Țibu de la Mity&Friends și-au vândut scump pielea în confruntarea cu una dintre echipele bune ale campionatului, Termohabitat.

Din punct de vedere individual s-au remarcat în mod deosebit Tudor Homneac, care a punctat de cinci ori pentru EcoOptic în confruntarea cu Kalman, Tudor Zaremba, de la Old Zimbru Siret, care a înscris patru goluri în disputa cu Camarazii Carpatis, și Laurențiu Berezoschi, de la Burdujeni Grill, marcator a patru goluri pentru a două rundă consecutiv.

Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Sport Arena, de pe Serpentine.

Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.

Competiția se desfășoară cu sprijinul sponsorului „Flamex” și în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.

Rezultate:

Revine – JAD Consult Tesla 7-1

Mity&Friends – Termohabitat 2-3

Burdujeni Grill – Fides Team 7-1

Flamex – Amatorii 9-1

Old Zimbru Siret – Camarazii Carpatis 8-2

Apa Design – Sercom Electric 1-3

Kalman – Eco Optic 3-12

Ripac Hugo Veteo One – DOR ADF 3-0

Industrial Pizza – Lipia cu de Toate 11-1

Apa Design – DOR ADF 3-8 (meci în avans din etapa a XVII-a)

Programul etapei a III-a:

Luni, 21 septembrie, ora 18.00: Lipia cu de Toate – Revine

Luni, 21 septembrie, ora 19.00: DOR ADF – Industrial Pizza

Luni, 21 septembrie, ora 20.00: Eco Optic – Ripac Hugo Veteo One

Luni, 21 septembrie, ora 21.00: Sercom Electric – Kalman

Marți, 22 septembrie, ora 18.00: Camarazii Carpatis – Apa Design

Marți, 22 septembrie, ora 19.00: Amatorii – Old Zimbru

Marți, 22 septembrie, ora 20.00: Fides Team – Flamex

Marți, 22 septembrie, ora 21.00: Termohabitat – Burdujeni Grill

Joi, 24 septembrie, ora 18.00: JAD Consult Tesla – Mity&Friends

Joi, 24 septembrie, ora 19.00: Old Zimbru – EcoOptic (meci în avans din etapa a XVII-a)

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