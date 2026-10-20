„Este revoltător cum școala a ajuns un loc al insecurității pentru copii și profesori”

Sindicatele din învățământul preuniversitar solicită autorităților măsuri urgente pentru creșterea siguranței în școli, în contextul unor noi cazuri de violență care au implicat elevi și cadre didactice.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” invocă două cazuri recente: agresarea fizică a unui cadru didactic din Timișoara de către tatăl și fratele unui elev și incidentul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev a provocat un incident violent.

„Nu sunt cazuri izolate, oricât s-ar încerca inducerea acestei idei! Școala a ajuns un loc al insecurității și al fricii, iar cauzele sunt ignorate de ani de zile de către guvernanți. Este revoltător cum școala — un spațiu destinat siguranței și formării — a ajuns un loc al insecurității și al fricii pentru copii și profesori deopotrivă”, transmit sindicatele.

Reprezentanții celor două organizații susțin că astfel de situații nu sunt izolate și reclamă numeroase cazuri în care profesorii au fost amenințați sau agresați verbal și fizic de elevi ori părinți.

Aceștia atrag atenția asupra gravității situației din unitățile de învățământ și cer viitorului ministru al Educației inițieze o lege care să prevadă măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței școlare.

Lipsa paznicilor și a psihologilor școlari, printre problemele semnalate

În comunicat, federațiile sindicale critică subfinanțarea educației și desființarea posturilor de paznici din unitățile de învățământ, pe care le consideră factori care contribuie la diminuarea siguranței în școli.

„Instituțiile statului (primării, spitale, prefecturi) au pază specializată, în timp ce școlile au fost lăsate fără apărare după desființarea posturilor de paznic”, se arată în comunicatul de presă.

Totodată, sindicaliștii atrag atenția asupra deficitului de specialiști, în special de psihologi școlari, și solicită măsuri care să asigure atât protecția angajaților din sistem, cât și siguranța copiilor.

„Lipsa acută a specialiștilor, în special a psihologilor școlari, adâncește o criză deja scăpată de sub control. Ignorarea semnalelor noastre repetate riscă să aducă România în scenariul periculos din alte state europene, unde violența a degenerat în conflicte deschise.

Un profesor NU trebuie să intre cu teamă pentru propria viață în sala de clasă”, transmit reprezentanții celor două federații.

Sindicaliștii amenință cu proteste naționale

FSLI și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” cer viitorului ministru al Educației să trateze cu seriozitate problema securității din școli și să promoveze de urgență un proiect de act normativ care să includă măsuri concrete pentru combaterea violenței școlare.

Cele două organizații avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete din partea autorităților, vor recurge la proteste la nivel național.

Violența în școli: 25 de dosare penale în trei luni

O statistică recentă realizată la nivelul județului relevă că în trimestrul II din 2026 (aprilie – martie), au fost sesizate 25 de fapte penale în școli și în zonele adiacente, dintre care 16 în urban și 9 în rural. Majoritatea covârșitoare a incidentelor, 21 de cazuri, s-au petrecut chiar în incinta unităților de învățământ.

Polițiștii au instrumentat 10 dosare de loviri sau alte violențe, 7 de vătămare corporală din culpă, 3 tâlhării și cazuri de distrugere sau amenințare. Din cei 14 autori identificați, 12 au fost elevi. De cealaltă parte, din cele 23 de victime, 22 au fost elevi și una a fost cadru didactic.